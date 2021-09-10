Холифилд раскрыл причину возвращения в ринг
Трамп: «Я бы нокаутировал Байдена за несколько секунд»
Экс-президент США вскоре попробует себя в качестве комментатора
12:45
Трамп и Байден / фото - Boston Herald
Бывший президент США Дональд Трамп высказался о боксерских поединках. Политик заявил, что, в случае встречи в ринг со своим преемником Джо Байденом, он бы с легкостью одержал победу. Слова Трампа приводит Independent.
«Если бы мне пришлось выбрать кого-то в соперники кроме профессионального боксера, ведь это может быть опасной затеей, то, думаю, самым легким поединком для меня будет бой против Джо Байдена.
Думаю, что он будет побежден быстро, очень быстро. Думаю, что он упадет в нокаут за несколько секунд».
Трамп вскоре станет комментатором во время камбэка 58-летнего Эвандера Холифилда.
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