Траут: «Дэвид Бенавидес побьет Канело»

Дэвид Бенавидес / фото - boxingscene.com

Экс-чемпион первого среднего веса (до 69.9 кг), американский ветеран Остин Траут считает, что двукратный обладатель пояса WBC во втором среднем весе (до 76.2 кг) Дэвид Бенавидес (24-0, 21 КО) имеет все шансы на победу в бою с лидером рейтинга «pound-for-pound» Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO).

Траута цитирует портал boxingnews24.com:

Если честно, то я не понимаю, как Канело дорос до этого веса так быстро. Но, так или иначе, он сделал это, и я хотел бы увидеть его против Бенавидеса.

В своем последнем бою [против Рональда Эллиса] он выбрасывал сумасшедшие комбинации. Кто додумался бы до такого – левый хук, правый хук и апперкот. И все кончено. Да, Бенавидес побьет Канело, но мексиканец умен. Он умеет, как и Флойд, дожидаться «правильного времени».