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Траут: «Дэвид Бенавидес побьет Канело»

Экс-чемпион мира считает, что американский боксер имеет все шансы на победу в бою с Альваресом
Бокс Профессиональный бокс
22:00
Траут: «Дэвид Бенавидес побьет Канело»
Дэвид Бенавидес / фото - boxingscene.com

Экс-чемпион первого среднего веса (до 69.9 кг), американский ветеран Остин Траут считает, что двукратный обладатель пояса WBC во втором среднем весе (до 76.2 кг) Дэвид Бенавидес (24-0, 21 КО) имеет все шансы на победу в бою с лидером рейтинга «pound-for-pound» Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO).

Траута цитирует портал boxingnews24.com:

«Я считаю, что Бенавидес побьет Канело. И я считаю его тем парнем, которого команда Канело будет избегать изо всех сил. У Бенавидеса есть все: скорость, сила и габариты.

Если честно, то я не понимаю, как Канело дорос до этого веса так быстро. Но, так или иначе, он сделал это, и я хотел бы увидеть его против Бенавидеса.

В своем последнем бою [против Рональда Эллиса] он выбрасывал сумасшедшие комбинации. Кто додумался бы до такого – левый хук, правый хук и апперкот. И все кончено. Да, Бенавидес побьет Канело, но мексиканец умен. Он умеет, как и Флойд, дожидаться «правильного времени».

Дэвид Бенавидес заявил, что он лучший боец дивизиона без пояса.

Рене Тер Велде
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Теги

Остин Траут Сауль Альварес Давид Бенавидес

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