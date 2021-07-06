Тренер Альвареса: «Если Канело зачистит второй средний вес, придет время Бетербиева и Бивола»

Рейносо заявил, что в случае победы над Плантом, лидер P4P сменит дивизион

Сауль Альварес / Фото: boxingscene.com

Тренер лидера рейтинга pound-for-pound Сауля Альвареса (56-1-2, 38 KO) Эдди Рейносо рассказал в интервью TUDN, что после боя с Калебом Плантом (21-0, 12 KO) за звание абсолютного чемпиона суперсреднего веса Канело поднимется в полутяжелый дивизион ради поединков с Артуром Бетербиевым (16-0, 16 KO) и Дмитрием Биволом (18-0, 11 KO).



Мы знаем, что дела Планта ведет Эл Хэймон. Мы поговорим с ним, чтобы определиться с их планами. Мы готовы сделать все, что нужно для организации этого поединка, так как это интересный бой. Это поединок, в котором будут объединены все титулы. Калеб Плант многое показал на ринге, и мы готовы вести переговоры о следующем поединке Канело. Если мы зачистим второй средний вес, я бы хотел, чтобы мы перешли в полутяжелый дивизион, где есть Бетербиев и Бивол. Мы можем подраться с ними. Мы хотим вызовов. Сначала мы выступали в среднем, потом – во втором среднем, а затем – в полутяжелом весе. Давайте посмотрим, как это сработает. Мы увидим, как отреагирует тело Канало, а затем посмотрим, что будем делать в полутяжелом весе.

Напомним, что Плант хочет за поединок с Альваресом не менее 10 миллионов долларов.