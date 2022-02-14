Катмен Ломаченко: «Головкин сейчас имеет дело с двумя оппонентами – с возрастом и с Канело»
Тренер: «Бенавидес является более тяжелым боем для Канело, чем Головкин»
Стивен Эдвардс признался, что ему импонирует GGG
14 февраля 20:30
Давид Бенавидес / фото - boxingscene.com
Именитый тренер Стивен Эдвардс считает, что двукратный чемпион второго среднего веса Давид Бенавидес (25-0, 22 KO) даст более серьезный отпор мексиканской суперзвезде Саулю Альваресу (57-1-2, 39 KО), чем казахстанский ветеран Геннадий Головкин (41-1-1, 36 KО).
«На данный момент Бенавидес является более тяжелым боем, чем GGG, хоть мне и нравится GGG. Он уже член «Зала славы», и его слишком много критиковали, но если выбирать, то, конечно же, вы предпочтете 40-летнего бойца ростом 175 см, чем 25-летнего ростом 185 см».
And Benavidez is tougher fight than GGG at this point. GGG is my guy, HOF and unfairly criticized but if youre objective you would rather face a 5'10 40 yr old middleweight who you fought twice, than a 6ft +, 25 yr old thats fast & mean that you never fought.— Stephen Edwards (@BreadmanBoxing) February 10, 2022
Сауль Альварес осенью может провести поединок с Геннадием Головкиным.
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