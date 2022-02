Тренер: «Бенавидес является более тяжелым боем для Канело, чем Головкин»

Давид Бенавидес / фото - boxingscene.com

Именитый тренер Стивен Эдвардс считает, что двукратный чемпион второго среднего веса Давид Бенавидес (25-0, 22 KO) даст более серьезный отпор мексиканской суперзвезде Саулю Альваресу (57-1-2, 39 KО), чем казахстанский ветеран Геннадий Головкин (41-1-1, 36 KО).

And Benavidez is tougher fight than GGG at this point. GGG is my guy, HOF and unfairly criticized but if youre objective you would rather face a 5'10 40 yr old middleweight who you fought twice, than a 6ft +, 25 yr old thats fast & mean that you never fought.