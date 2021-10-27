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Тренер Бенавидеса: «В бою с Ускатеги, мы увидим что-то впечатляющее в исполнении Давида»
Хосе Бенавидес-старший поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка своего сына против венесуэльца
09:55
Давид Бенавидес / фото - boxingscene.com
Хосе Бенавидес-старший, отец и тренер бывшего чемпиона мира во втором среднем весе Давида Бенавидеса (24-0, 21 KO), поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка его сына против венесуэльца Хосе Ускатеги (31-4, 26 KO).
Специалиста цитирует ресурс boxingnews24.com:
«Давид сейчас выглядит очень сильным. С каждым боем он становится все сильнее и сильнее, при этом набирается опыта и взрослеет. Давид только набирает обороты, поэтому 13-го ноября мы увидим что-то впечатляющее в его исполнении».
Давид Бенавидес поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка с венесуэльцем Хосе Ускатеги.
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