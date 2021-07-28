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Тренер Чарло: «Бенавидес ничего не даст Джермаллу, поскольку у него ничего нет»

Шилдс уверен, что Дэвид сам виноват в своих проблемах

Бокс Профессиональный бокс
18:59
Тренер Чарло: «Бенавидес ничего не даст Джермаллу, поскольку у него ничего нет»
Дэвид Бенавидес и Джермалл Чарло

Тренер чемпиона WBC в среднем весе американца Джермалла Чарло (32-0, 22 КО) Ронни Шилдс уверен, что бой Дэвидом Бенавидесом (24-0, 21 КО) ничего не даст его подопечному в плане развития. Слова специалиста приводит портал boxingnews24.com.

«Было бы лучше, если бы Дэвид Бенавидес по-прежнему оставался чемпионом. Если Джермалл побьет его сейчас, то ему просто засчитают победу над очередным парнем.

Бенавидес ничего не даст ему, поскольку у него ничего нет. Да, он был чемпионом мира, но лишился своего пояса на взвешивании».

Напомним, ранее Чарло заявил, что в сентябре его ждет бой с Саулем Альваресом.

Карен Агабекян
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Джермалл Чарло Давид Бенавидес

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