Тренер Чарло: «Бенавидес ничего не даст Джермаллу, поскольку у него ничего нет»

Шилдс уверен, что Дэвид сам виноват в своих проблемах





Дэвид Бенавидес и Джермалл Чарло

Тренер чемпиона WBC в среднем весе американца Джермалла Чарло (32-0, 22 КО) Ронни Шилдс уверен, что бой Дэвидом Бенавидесом (24-0, 21 КО) ничего не даст его подопечному в плане развития. Слова специалиста приводит портал boxingnews24.com.



«Было бы лучше, если бы Дэвид Бенавидес по-прежнему оставался чемпионом. Если Джермалл побьет его сейчас, то ему просто засчитают победу над очередным парнем. Бенавидес ничего не даст ему, поскольку у него ничего нет. Да, он был чемпионом мира, но лишился своего пояса на взвешивании».

Напомним, ранее Чарло заявил, что в сентябре его ждет бой с Саулем Альваресом.