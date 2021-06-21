Чарло: «Я не был потрясен в бою с Монтиелем!»
Тренер Чарло: «Монтиель доказал, что неспроста вышел на чемпионский бой»
Ронни Шилдс высказался о выступлении своего подопечного против мексиканца
22:30
Фото: boxingnewsonline.net
Ронни Шилдс, тренер чемпиона WBC в среднем весе (до 72.6 кг), американца Джермалла Чарло (32-0, 22 КО) высказался на послематчевой пресс-конференции о его выступлении против мексиканца Хуана Монтиеля (22-5-2, 22 КО).
«Джермалл потряс его, но парень смог вернуться. Потому что вышел на бой в отличной форме. И мы все смогли убедиться в этом. Нам пришлось перестроиться и начать боксировать.
Я считал, что Джермалл продолжит тяжело попадать по нему и потрясать, но Монтиель оказался непрост. Он вышел побеждать. Да, люди продолжат говорить, что мы ни с кем не деремся, но этот парень неспроста вышел на чемпионский бой».
Джермалл Чарло категорически не согласен с мнением, что он был потрясен в бою с Хуаном Монтиелем.
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