Тренер Чисоры: «Если Джошуа победит Усика и Фьюри, то войдет в историю как безоговорочная легенда»

Дэйв Колдуэлл считает, что у AJ есть все для побед

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Дэйв Колдуэлл, тренер известного британского супертяжеловеса Дерека Чисоры (32-12, 23 KO), заявил Sky Sports, что бывший чемпион мира в хэвивейте Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) заслужит статус легенды, если возьмет реванш у Александра Усика (19-0, 13 KO), а затем победит Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO).

«У Энтони Джошуа есть самоотдача и настрой, необходимые для возвращения на вершину, но ему нужно поработать. Два главных парня перед ним – это Александр Усик и Тайсон Фьюри. Чтобы стать первым номером в супертяжелом весе, он должен покорить большую гору. Может ли Джошуа сделать это? Да. Если он вернется после поражения от Усика, победит Александра в реванше и одолеет Тайсона Фьюри, то войдет в историю как безоговорочная легенда британского супертяжелого веса».

Тедди Атлас упрекнул Энтони Джошуа за то, как он реагирует на свои поражения.