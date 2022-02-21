Роберт Гарсия: «Я думаю, что Лома победит, но Камбосос умеет удивлять»
Тренер: «Если Камбосос встретится с Ломаченко, то навсегда закрепит за собой статус крутого парня»
Стивен Эдвардс прокомментировал новость об организации чемпионского поединка
22:50
Джордж Камбосос / фото - boxingscene.com
Известный американский тренер Стивен Эдвардс прокомментировал новость об организации чемпионского поединка легковесов Джорджа Камбососа (20-0, 10 KО) и Василия Ломаченко (16-2, 11 KО).
«Если Джордж Камбосос встретится с Хэйни или Ломаченко в своей первой защите поясов, то навсегда закрепит за собой статус крутого парня.
Одно дело – выйти на убийцу в бою за пояса, и большинство едет на это, но совершенно другое – согласиться на роль аутсайдера в своей же первой защите».
If George Kambosos fights Haney or Loma in his 1st title defense he has forever GUN status. It's one thing to fight a killer FOR the title. Most fighters will do that. But it's something different to voluntarily defend the title as an underdog in your 1st defense.— Stephen Edwards (@BreadmanBoxing) February 15, 2022
Роберт Гарсия убежден, что Джордж Камбосос выберет бой с Василием Ломаченко.