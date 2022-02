Тренер: «Если Камбосос встретится с Ломаченко, то навсегда закрепит за собой статус крутого парня»

Джордж Камбосос / фото - boxingscene.com

Известный американский тренер Стивен Эдвардс прокомментировал новость об организации чемпионского поединка легковесов Джорджа Камбососа (20-0, 10 KО) и Василия Ломаченко (16-2, 11 KО).

If George Kambosos fights Haney or Loma in his 1st title defense he has forever GUN status. It's one thing to fight a killer FOR the title. Most fighters will do that. But it's something different to voluntarily defend the title as an underdog in your 1st defense.