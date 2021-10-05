Валуев высказался о бое Фьюри – Уайлдер в разрезе возможного поединка с Усиком
Тренер Фьюри: «Фьюри был очень расстроен поражению Джошуа от Усика»
Шугар Хилл Стюард – о реакции «Цыганского короля»
19:24
Фьюри и Стюард / Фото - metro.co.ukТренер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), Шугар Хилл Стюард, прокомментировал реакцию британца на поражение его соотечественника Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в поединке с украинцем Александром Усиком (19-0, 13 КО).
Цитирует наставника Talk Sport.
«Тайсона много критиковали в своей жизни, так что он понимает, что это такое. Независимо от того, как сильно Джошуа и Фьюри хотят сражаться друг с другом, Энтони все еще человек, и Тайсон испытывает к нему сочувствие. Как вы знаете, у Тайсона были свои внутренние проблемы. Ему все еще приходится иметь дело с этими вещами и заботиться о себе. Никогда не знаешь, что такие вещи могут сделать с человеком».
«У Фьюри есть сострадание к Джошуа, и я понимаю это, так как испытываю такое же сострадание. Тайсон прочитал мне статью – я не знаю, кто ее написал – об Энтони Джошуа. Они как бы пинали его ногами по заднице и наступали на него, когда он лежал на земле. Фьюри был очень расстроен и громко обсуждал со мной это. Все подбадривали Джошуа и хвалили, а теперь просто пнули его. Это худшее, что можно сделать».
Напомним, свой следующий поединок Фьюри проведет 9 октября против американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO).
Победитель третьего поединка в следующем году может выйти на бой против Усика за звание абсолютного чемпиона мира.
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