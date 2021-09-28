Усик не хочет ждать еще 2-3 года боя за звание абсолютного чемпиона мира

Фото: Facebook Александра Усика

Чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) рассказал о желании в ближайшее время провести бой за звание абсолютного чемпиона мира:

Разговоры об этом поединке могут быть только после того, как Тайсон Фьюри отбоксирует с Уайлдером, и у них там определится чемпион, и после нашего реванша с Энтони. Естественно, очень бы хотелось провести объединительный поединок, потому что в супертяжелой весовой категории этого не было, если не ошибаюсь, около 30 лет. Я хочу драться с тем, у кого будет пояс».