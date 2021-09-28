Усик: «Были удары, которые на какое-то время отправляли меня к Илону Маску»
Усик не хочет ждать еще 2-3 года боя за звание абсолютного чемпиона мира
Украинец надеется как можно скорее подраться против обладателя титула WBC
28 сентября 13:16
Фото: Facebook Александра Усика
Чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) рассказал о желании в ближайшее время провести бой за звание абсолютного чемпиона мира:
«Я не хочу ждать два-три года – это очень много. На данный момент у меня четыре пояса. Три основных – WBA, WBO, IBF и четвертый IBO, который является дополнительным. Четвертый основной пояс на данный момент находится у Тайсона Фьюри. У них ближайший бой с Деонтеем Уайлдером, а у нас – с Энтони Джошуа. Перед этим поединком мы подписывали контракт с опцией реванша.
Разговоры об этом поединке могут быть только после того, как Тайсон Фьюри отбоксирует с Уайлдером, и у них там определится чемпион, и после нашего реванша с Энтони. Естественно, очень бы хотелось провести объединительный поединок, потому что в супертяжелой весовой категории этого не было, если не ошибаюсь, около 30 лет. Я хочу драться с тем, у кого будет пояс».
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер оспорят титул WBC 9 октября.
Быстро выйти на бой за звание абсолютного чемпиона мира у Усика не получится. Для начала украинцу необходимо победить в реванше Энтони Джошуа.