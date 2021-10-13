Тренер Фьюри оценил его выступление в третьем бою с Деонтеем Уайлдером

ШугарХилл Стюард / фото - Boxing Scene

ШугарХилл Стюард, тренер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), поделился своими впечатлениями от выступления подопечного в третьем бою с Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО). Цитирует Стюарда портал BoxingScene.

Учитывая то, что происходило с Тайсоном вне ринга во время подготовки, это было отличное выступление. Я не сильно переживал за него в четвертом раунде, это ведь Тайсон Фьюри».