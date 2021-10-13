Экс-чемпион: «Тайсон Фьюри ответил все вопросы к нему как к бойцу»
Тренер Фьюри оценил его выступление в третьем бою с Деонтеем Уайлдером
«Цыганский король» успешно защитил чемпионский титул WBC
07:44
ШугарХилл Стюард / фото - Boxing Scene
ШугарХилл Стюард, тренер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), поделился своими впечатлениями от выступления подопечного в третьем бою с Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО). Цитирует Стюарда портал BoxingScene.
«Огромное уважение Уайлдеру, вы вообще не должны задавать мне вопрос о его мужестве. Мы узрели его своими глазами, поэтому это не обсуждается.
Учитывая то, что происходило с Тайсоном вне ринга во время подготовки, это было отличное выступление. Я не сильно переживал за него в четвертом раунде, это ведь Тайсон Фьюри».
Напомним, победитель реванша Усик – Джошуа подерется с победителем боя Фьюри – Уайт.
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