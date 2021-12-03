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Тренер Хэйни: «Лопесу нужно взять перерыв»

Бен Дэвисон – о сенсационном поражении американца Джорджу Камбососу
Бокс Профессиональный бокс
16:59
Тренер Хэйни: «Лопесу нужно взять перерыв»
Бен Дэвисон / фото - MTK Global

Бен Дэвисон, тренер чемпиона легкого веса по версии WBC Девина Хэйни (26-0 15 КО), рассказал о дальнейших перспективах бывшего лидера дивизиона Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) после сенсационного поражения Джорджу Камбососу (20-0, 10 КО), а также посоветовал американцу взять перерыв в выступлениях. Слова специалиста приводит YouTube канал FightHype

«Конечно же, это был не лучший Теофимо Лопес. Не хочется умничать, но, как по мне, сейчас он должен взять небольшой перерыв и привести в порядок все, что мешало ему на протяжении последнего года.

Многое поменялось. После победы над Ломаченко для него открылись совершенно иные финансовые возможности. У него родился ребенок. Поэтому лучшим вариантом для него было бы ненадолго отступить, чтобы понять, как ему поступать дальше».

Напомним, Дэвис объяснил причину поражения Лопеса Камбососу
Михаил Рыбак
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Девин Хэйни Теофимо Лопес Джордж Камбосос

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