Тренер Хижняка: «Непростой бой! Судьи приняли взвешенное решение в 3-м раунде»

Александр Хижняк / фото - Getty Images

Тренер сборной Украины по боксу Леонид Лоивский поделился впечатлениями от полуфинального боя Александра Хижняка на Олимпийских играх-2020. Наставник отметил в комментарии UA:Перший уровень соперника, который оказал достойное сопротивление украинцу.

Марсияль – очень хороший боксер, имеющий в своем активе победы на многих престижных турнирах, большинство своих побед получает нокаутом. Хижняк выигрывал у него на турнире «Странджа» в Болгарии, но недооценивать филиппинца нельзя было ни в коем случае. Он является финалистом чемпионата мира и, насколько мне известно, уже имеет подписанный контракт с Мэнни Пакьяо. Впрочем, Саша выиграл у него по всем статьям. Судьи приняли взвешенное решение в третьем раунде, отдав решающую трехминутку нашему боксеру! Готовимся к финалу!»