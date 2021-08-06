Нужно не проспать. Когда смотреть финал Александра Хижняка
Решающий 3-й раунд. Судейские записки в полуфинальном бою Хижняка
Украинец с трудом пробился в финал
5 августа 11:01
Александр Хижняк / фото - Getty Images
В финале Олимпиады-2020 весовой категории до 75 килограмм Александр Хижняк сразиться против бразильца Эберта Соузы.
Украинец испытал большие проблемы в полуфинальном бою против филиппинца Марсиаля Эумара. Соперник забрал второй раунд, но под «0» проиграл в финальной трехминутке.
Чтобы не проспать битву за золото Хижняка придется встать пораньше.
Отметим, что бразилец Соуза одолел Глеба Бакши во втором полуфинале.