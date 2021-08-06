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Решающий 3-й раунд. Судейские записки в полуфинальном бою Хижняка

Украинец с трудом пробился в финал
Olympics Токио-2020
5 августа 11:01
Решающий 3-й раунд. Судейские записки в полуфинальном бою Хижняка
Александр Хижняк / фото - Getty Images

В финале Олимпиады-2020 весовой категории до 75 килограмм Александр Хижняк сразиться против бразильца Эберта Соузы.

Украинец испытал большие проблемы в полуфинальном бою против филиппинца Марсиаля Эумара. Соперник забрал второй раунд, но под «0» проиграл в финальной трехминутке.



Чтобы не проспать битву за золото Хижняка придется встать пораньше.

Отметим, что бразилец Соуза одолел Глеба Бакши во втором полуфинале.

Антон Кривенко
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Теги

Александр Хижняк Токио-2020

Комментарии 2

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6 августа 2021г. 08:46
ви, будь ласка, перевіряйте себе! у даному випадку "сразиться" без "ь". Крім того, не можна було взяти більш достойне фото?
0 0
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5 августа 2021г. 16:19
:D
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