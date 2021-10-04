Усик: «Уайлдер или Фьюри – без разницы. Я подерусь с любым, кто удерживает пояс»
Тренер Ковалева рассказал Джошуа, как победить Усика
Макгирт уверен, что AJ способен победить украинца
21:31
Фото: twitter.com/anthonyjoshua
Известный американский тренер Бадди Макгирт уверен, что Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) способен взять реванш у чемпиона мира по версиям WBO/WBA/IBF/IBO Александра Усика (19-0, 13 KO):
Реванш может сложиться иначе. Это будет более легкий вечер, если Джошуа научат, как победить Усика. Нельзя натренировать бойца, его нужно научить. Вот в чем заключается разница. Надо учить бойцов побеждать, а не тренировать их для этого. Если ты называешь себя тренером, то хорошо, ты можешь тренировать, но способен ли учить?
Джошуа нужно объединять удары, готовить атаки. Ты не попадешь по нему одним ударом, необходимо готовить наступление. Нужно взломать замок, а затем нанести удар – так говорили бойцы старой школы.
Промоутер украинца рассказал о сроках проведения реванша.
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