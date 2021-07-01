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Тренер Митрофанова: «Цель у нас одна – титул абсолютного чемпиона мира»

Вадим Казанин – о предстоящем поединке своего подопечного с Бабатунде
Бокс Профессиональный бокс
20:57
Тренер Митрофанова: «Цель у нас одна – титул абсолютного чемпиона мира»
Дмитрий Митрофанов / Фото - Facebook
Наставник чемпиона WBO Oriental в первом среднем дивизионеукраинца Дмитрия Митрофанова (10-0-1, 5 КО), Вадим Казанин, прокомментировал предстоящий поединок своего подопечного с чемпионом Нигерии Рилливаном Бабатунде (13-0, 8 КО).

Цитирует Казанина пресс-служба K2 Promotions.

«Очень интересный оппонент. Я уже посмотрел поединков шесть. Будет нелегко. Он с хорошей защитой, хорошо передвигается. Трудно будет найти время для удара. Он не статичный боксер – быстрый, пластичный, имеет хороший удар. Ждем хороший бой.  Цель у нас одна – титул чемпиона мира, титул абсолютного чемпиона мира».


Бой будет 10-раундовым. На кону поединка – титул Митрофанова. Вечер бокса пройдет 17 июля в селе Лесники Киевской области. Организатор – промоутерская компания K2 Promotions Ukraine.
Владимир Кириченко
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