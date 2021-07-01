Митрофанов подерется с чемпионом Нигерии, у которого «0» в графе «поражения»
Тренер Митрофанова: «Цель у нас одна – титул абсолютного чемпиона мира»
Вадим Казанин – о предстоящем поединке своего подопечного с Бабатунде
20:57
Дмитрий Митрофанов / Фото - FacebookНаставник чемпиона WBO Oriental в первом среднем дивизионеукраинца Дмитрия Митрофанова (10-0-1, 5 КО), Вадим Казанин, прокомментировал предстоящий поединок своего подопечного с чемпионом Нигерии Рилливаном Бабатунде (13-0, 8 КО).
Цитирует Казанина пресс-служба K2 Promotions.
«Очень интересный оппонент. Я уже посмотрел поединков шесть. Будет нелегко. Он с хорошей защитой, хорошо передвигается. Трудно будет найти время для удара. Он не статичный боксер – быстрый, пластичный, имеет хороший удар. Ждем хороший бой. Цель у нас одна – титул чемпиона мира, титул абсолютного чемпиона мира».
Бой будет 10-раундовым. На кону поединка – титул Митрофанова. Вечер бокса пройдет 17 июля в селе Лесники Киевской области. Организатор – промоутерская компания K2 Promotions Ukraine.
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