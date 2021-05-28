Тренер Пакьяо: «Спенс не побывает на полу, но будет избит в бою с Мэнни»

Джастин Фортуна полностью уверен в своем подопечном

Мэнни Пакьяо / фото - theathletic.com

Джастин Фортуна, член тренерского штаба бывшего лидера рейтинга «pound-for-pound» и экс-чемпиона в шести весовых категориях, филиппинца Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO), не сомневается в том, что его подопечному удастся преподнести сюрприз чемпиону WBC/IBF в полусреднем весе (до 66.7 кг), американцу Эрролу Спенсу (27-0-0, 21 KO).

Тренера цитирует сайт boxingnews24.com:

«Это действительно хороший бой. Спенс – адский боец, но Пакьяо находится на другом уровне. Пакьяо – особенный зверь. Не думаю, что Спенс настолько же силен. Нет, он сильный. Но не сильнее Мэнни. И не быстрее. Все закончится остановкой. Из-за объема, свирепости и мощи ударов Пакьяо. Спенс не побывает на полу, но его изобьют. Однозначно, это самый масштабный бой года, более серьезный, чем Уайлдер – Фьюри».

Главред The Ring Даг Фишер высказался о поединке Эррола Спенса-младшего и Мэнни Пакьяо.