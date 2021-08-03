Тренер Пакьяо: «У Мэнни нет особого интереса драться с бойцом ММА»

Фредди Роуч подтвердил, что его подопечный не собирается делить ринг с Макгрегором



Мэнни Пакьяо / фото - japantimes.co.jp

Фредди Роуч, тренер легендарного экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО), в интервью The Sun подтвердил, что его подопечный не собирается делить ринг с суперзвездой UFC Конором Макгрегором (22-6).

Напомним, 21-го августа на арене T-Mobile в Лас-Вегасе 42-летний «Пак Мэн» проведет бой против непобежденного чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эррола Спенса (27-0, 21 КО).

«Этот спорт [MMA] слегка отличается от бокса. У Мэнни нет особого интереса драться с бойцом ММА - он хочет боксировать с лучшими из лучших. Если он будет чувствовать, что больше не соответствует топовому уровню, тогда он не захочет дальше боксировать. Он завершит карьеру и станет президентом своей страны. Если же после боя со Спенсом мы проведем еще один поединок, это точно не будет МакГрегор, нет, мы выберем в соперники кого-нибудь из лучших. Это не будет парень из другого спорта. Мэнни и Джордж Сент-Пьер [экс-чемпион UFC] являются друзьями, да и эти виды спорта не особо вяжутся между собой. Я хочу видеть качественный бокс, и это именно то, что показывает Мэнни Пакьяо. Он всегда бьется с лучшими из лучших».

Эррол Спенс рассказал о том, чего он ждет от поединка с Мэнни Пакьяо.