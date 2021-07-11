Тренер Пакьяо: «Все в лагере чувствуют, что бой со Спенсом – особенный»

Мэнни Пакьяо и Фредди Роуч / фото - Boxing Scene

Тренер экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) Фредди Роуч рассказал о подготовке филиппинца к бою против Эррола Спенса (27-0, 21 КО). Наставник заверил в интервью Boxing Scene, что «Пакмен» очень серьезно относится к последнему вызову в карьере.

Мэнни знает, что это тяжелый бой – возможно, самый сложный, но именно поэтому он так рано начал тренироваться на Филиппинах.

Обычно из-за смены часовых поясов он не посещает спортзал на один день в первую неделю приезда в Лос-Анджелес, но не в этот раз. Он был здесь каждый день, тренируясь каждый день по два с половиной или три часа.

Обычно я откладываю спарринги в первую неделю, но Мэнни настоял на проведении спаррингов вчера, поэтому мы пригласили Мориса Ли и Алексиса Роча, которые прошли по два раунда с Мэнни.

Пакьяо многого добился в своей боксерской карьере и в своей жизни. Но каждый в лагере может почувствовать, что этот бой имеет особое значение. Речь идет не только о победе над сильнейшим боксером или завоевании большего количества титулов. На этот раз все дело в боксерском бессмертии для Пакьяо.

Я фанат Red Sox, я могу сказать, что он хочет выйти, как Тед Уильямс, сделав хоумран в своем последнем матче. Кстати, Теду Уильямсу тоже было 42 года, когда он это сделал».