Остин Траут: «Пакьяо – легенда, которая поможет Спенсу укрепить свое наследие»
Тренер Спенса: «Пакьяо умен, он начал готовиться к бою еще несколько месяцев назад»
Деррик Джеймс отдал должное филиппинской звезде бокса
17:13
Эррол Спенс / Фото - badlefthookТренер чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полусреднем дивизионе Эррола Спенса-младшего (27-0-0, 21 KO), Деррик Джеймс, высказался о предстоящем поединке своего подопечного против экс-обладателя титулов в восьми дивизионах, легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).
Цитирует Джеймса Bad Left Hook.
«Все идет отлично. Мы тяжело работаем. Эррол подрался с Дэнни Гарсией в субботу, а в воскресенье он уже был на пробежке. Он пропустил понедельник, но со вторника он начал тренироваться. Зачастую люди, которые хотят чего-то, либо не заслуживают этого, либо к этому не готовы. Однако это не касается Эррола. Он хотел этого, и он этого добился. Он готов. Мэнни Пакьяо умен, он начал готовиться к бою еще несколько месяцев назад. Он знает, на что пошел. Он прекрасно осознает, что на подобный поединок нельзя выходить после шести- или восьминедельного лагеря. Поверьте, мы не заметим его простой, и в этом он похож на Бернарда Хопкинса».
Напомним, бой Пакьяо и Спенса состоится 21 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
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