Тренер Тейлора – о бое Усика и Фьюри: «На украинца нужно давить с умом, иначе он использует это против тебя»

Дэвисон также поделился мнением о первом поединке Александра с Джошуа

Усик и Фьюри / Фото: TalkSPORT Тренер Джоша Тейлора (18-0, 13 KO) Бэн Девисон в интервью Pro Boxing Fans высказался о возможном поединке за «абсолюта» Александра Усика (19-0, 13 KO) с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO), а также подвел итоги первого боя украинца с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):

Будет интересно взглянуть, с чем Тайсон подойдет к бою с Усиком. Я думаю, что он будет пытаться дваить на Александра, но знаете… Тебе стоит быть напирать с умом на Усика, иначе он использует это против тебя самого. Так что будет интересно взглянуть на план Фьюри на этот бой. Он невероятно универсален. Нельзя сказать, что Усик в хэвивейте меня удивил. Да, у него был успех в бою с Джошуа, но я думаю, что Энтони выбрал неправильный план на бой. Я считал, что AJ сделает выводы и развернет ход поединка, но… Джошуа не перестроился. Александр показал то, что я от него и ожидал. Напомним, что Девисон претендует на звание лучшего тренера по версии WBA.

Олег Шумейко-младший