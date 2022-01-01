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03:00 Милуоки Бакс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Орландо Мэджик -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Юта Джаз -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Майами Хит -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован

Тренер Тейлора – о бое Усика и Фьюри: «На украинца нужно давить с умом, иначе он использует это против тебя»

Дэвисон также поделился мнением о первом поединке Александра с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
01 января 22:24
Тренер Тейлора – о бое Усика и Фьюри: «На украинца нужно давить с умом, иначе он использует это против тебя»
Усик и Фьюри / Фото: TalkSPORT

Тренер Джоша Тейлора (18-0, 13 KO) Бэн Девисон в интервью Pro Boxing Fans высказался о возможном поединке за «абсолюта» Александра Усика (19-0, 13 KO) с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO), а также подвел итоги первого боя украинца с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):

Будет интересно взглянуть, с чем Тайсон подойдет к бою с Усиком. Я думаю, что он будет пытаться дваить на Александра, но знаете… Тебе стоит быть напирать с умом на Усика, иначе он использует это против тебя самого.

Так что будет интересно взглянуть на план Фьюри на этот бой. Он невероятно универсален.

Нельзя сказать, что Усик в хэвивейте меня удивил. Да, у него был успех в бою с Джошуа, но я думаю, что Энтони выбрал неправильный план на бой. Я считал, что AJ сделает выводы и развернет ход поединка, но… Джошуа не перестроился. Александр показал то, что я от него и ожидал.

Напомним, что Девисон претендует на звание лучшего тренера по версии WBA.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Бен Дэвисон Тайсон Фьюри Александр Усик

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