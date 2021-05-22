Тренер Тейлора объяснил, почему не считает Рамиреса опасным соперником

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 22
Сейчас 1
Сегодня 35
Завтра 9
Футбол (8 событий из 19) показать все
Бундеслига (Германия) 20/21
Календарь Таблица
16:30 Бавария - Аугсбург 5:2 Окончен
16:30 Боруссия Дортмунд - Байер 3:1 Окончен
16:30 Вердер - Боруссия Мёнхенгладбах 2:4 Окончен
Примерa (Испания) 20/21
Календарь Таблица
19:00 Реал Вальядолид - Атлетико 1:2 Окончен
19:00 Реал - Вильярреал 2:1 Окончен
19:00 Осасуна - Реал Сосьедад 0:1 Окончен
19:00 Уэска - Валенсия 0:0 Окончен
19:00 Эйбар - Барселона 0:1 Окончен
Хоккей (12 событий из 12) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
12:15 Дания - Швеция 4:3 Окончен
12:15 Норвегия - Германия 1:5 Окончен
16:15 Финляндия - США 2:1 Окончен
16:15 Великобритания - Россия 1:7 Окончен
20:15 Чехия - Швейцария 2:5 Окончен
20:15 Латвия - Казахстан 2:3 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
01:30 Бостон Брюинс - Вашингтон Кэпиталз 4:1 Окончен
02:00 Нэшвилл Предаторс - Каролина Харрикейнс 5:4 Окончен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Виннипег Джетс 0:1 Окончен
04:30 Сент-Луис Блюз - Колорадо Эвеланш 1:5 Окончен
19:30 Тампа-Бэй Лайтнинг - Флорида Пантерс 6:2 Окончен
22:00 Нью-Йорк Айлендерс - Питтсбург Пингвинс 4:1 Окончен
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
21:00 Милуоки Бакс - Майами Хит 109:107 Окончен
23:30 Лос-Анджелес Клипперс - Даллас Маверикс 65:71 3-я четверть
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
23:30 Лос-Анджелес Клипперс - Даллас Маверикс 65:71 3-я четверть
Футбол (15 событий из 29) показать все
Премьер-Лига (Англия) 20/21
Календарь Таблица
18:00 Вест Хэм - Саутгемптон -:- Запланирован
18:00 Манчестер Сити - Эвертон -:- Запланирован
18:00 Ливерпуль - Кристал Пэлас -:- Запланирован
18:00 Лестер - Тоттенхэм -:- Запланирован
18:00 Астон Вилла - Челси -:- Запланирован
18:00 Арсенал - Брайтон -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 20/21
Календарь Таблица
22:00 Анже - Лилль -:- Запланирован
22:00 Брест - ПСЖ -:- Запланирован
22:00 Ланс - Монако -:- Запланирован
Серия А (Италия) 20/21
Календарь Таблица
16:00 Интер - Удинезе -:- Запланирован
21:45 Сассуоло - Лацио -:- Запланирован
21:45 Наполи - Верона -:- Запланирован
21:45 Болонья - Ювентус -:- Запланирован
21:45 Аталанта - Милан -:- Запланирован
21:45 Специя - Рома -:- Запланирован
Хоккей (9 событий из 9) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
12:15 Великобритания - Словакия -:- Запланирован
12:15 Норвегия - Италия -:- Запланирован
16:15 Швеция - Беларусь -:- Запланирован
16:15 Казахстан - Финляндия -:- Запланирован
20:15 Дания - Швейцария -:- Запланирован
20:15 Канада - США -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Уайлд - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
21:30 Нэшвилл Предаторс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:00 Бруклин Нетс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
05:30 Денвер Наггетс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
20:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
22:30 Финикс Санс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
14:30 Днепр - Будивельник -:- Запланирован
Теннис (6 событий из 69) показать все
ATP 2021 (Lyon, France)
Календарь Таблица
15:00 Камерон Норри - Стефанос Циципас -:- Запланирован
WTA 2021 (Strasbourg, France, Qualifying)
Календарь Таблица
13:30 Деспина Папамихаил - Марина Заневска -:- Запланирован
WTA 2021 (Strasbourg, France)
Календарь Таблица
13:00 Юлия Путинцева - Ребекка Петерссон -:- Запланирован
13:00 Винус Уильямс - Сорана Кирстя -:- Запланирован
14:15 Кристина Плишкова - Ализе Корне -:- Запланирован
15:30 Лорен Дэвис - Екатерина Александрова -:- Запланирован
Хоккей (7 событий из 7) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Латвия - Италия -:- Запланирован
16:15 Словакия - Россия -:- Запланирован
20:15 Чехия - Беларусь -:- Запланирован
20:15 Германия - Канада -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
00:00 Сент-Луис Блюз - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Бостон Брюинс -:- Запланирован
02:30 Виннипег Джетс - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Нью-Йорк Никс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
04:30 Юта Джаз - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован

Тренер Тейлора объяснил, почему не считает Рамиреса опасным соперником

Бен Дэвисон утверждает, что его подопечный наверняка покажет себя как более зрелого и терпеливого атлета
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 17:30
Тренер Тейлора объяснил, почему не считает Рамиреса опасным соперником
Хосе Рамирес и Джош Тейлор / фото - boxingscene.com

Бен Дэвисон, тренер Джоша Тейлора (17-0, 13 КО), утверждает, что его подопечный наверняка покажет себя как более зрелого и терпеливого атлета и каждый удар будет выбрасывать осознанно в главном бою его жизни, сообщает theathletic.com.

«Джош очень разносторонний и опытный боец, спасибо за это его любительской карьере, так что у меня нет сомнений в положительном для нас исходе поединка. Хосе Рамирес от боя к бою практически не меняется, поэтому к нему очень легко подготовиться. Джош знает, что именно ему нужно будет делать в ринге. И хочу ответить, что я не обвиняю Хосе в том, что он односторонний боец, но он выглядит как боец, который побеждает за счет грубого навала. Он боксирует с рваным темпом, но агрессивный стиль ведения боя у него так и остается. Мы постараемся использовать его же напористость против него самого. Чем агрессивнее он будет, тем больше будет Джош наказывать его за это.

С его потенциалом он должен сделать из этого поединка настоящее зрелище, и этот поединок действительно может перерасти в противостояние, как когда-то это получилось у Маркеса и Пакьяо. Серия может дойти до двух, трех или даже четырех поединков».

Джош Тейлор уверен в своей победе в бою с Хосе Рамиресом (26-0, 17 КО). Следить за боем можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции на сайте XSPORT. Начало – утром 23 мая приблизительно в 05:00.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Джош Тейлор Бен Дэвисон

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Тейлор: «Я бы с удовольствием подрался с Кроуфордом»
Тейлор: «Я бы с удовольствием подрался с Кроуфордом»
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 20:30
Тейлор уверен в своей победе над Рамиресом: «Отправлю его в нокаут»
Тейлор уверен в своей победе над Рамиресом: «Отправлю его в нокаут»
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 17:00
Рамирес – о Тейлоре: «Этот парень – фальшивка»
Рамирес – о Тейлоре: «Этот парень – фальшивка»
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 16:30
Гарсия: «Тейлору не удастся справиться с силой Рамиреса»
Гарсия: «Тейлору не удастся справиться с силой Рамиреса»
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
Арум – о бое Тейлор – Рамирес: «Это поединок, который не нужно продавать»
Арум – о бое Тейлор – Рамирес: «Это поединок, который не нужно продавать»
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 10:22
Тейлор: «Я не буду пытаться нокаутировать Рамиреса»
Тейлор: «Я не буду пытаться нокаутировать Рамиреса»
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 08:08

Новости: Бокс

Главред The Ring: «Третий бой Уайлдера и Фьюри не так интересен, как Джошуа – Фьюри»
Главред The Ring: «Третий бой Уайлдера и Фьюри не так интересен, как Джошуа – Фьюри»
Профессиональный бокс
22 мая 22:50
Красюк: «WBO санкционировала поединок Усик – Джошуа»
Красюк: «WBO санкционировала поединок Усик – Джошуа»
Профессиональный бокс
22 мая 22:35
Хантер: «Пока я не представляю, что мой бой с Усиком состоится»
Хантер: «Пока я не представляю, что мой бой с Усиком состоится»
Профессиональный бокс
22 мая 22:13
Баду Джек: «Уайлдер может нокаутировать Фьюри одним ударом»
Баду Джек: «Уайлдер может нокаутировать Фьюри одним ударом»
Профессиональный бокс
22 мая 21:30
Тейлор: «Я бы с удовольствием подрался с Кроуфордом»
Тейлор: «Я бы с удовольствием подрался с Кроуфордом»
Профессиональный бокс
22 мая 20:30
Главред The Ring: «Усик не представляет физической угрозы для Джошуа, но проблемы доставит»
Главред The Ring: «Усик не представляет физической угрозы для Джошуа, но проблемы доставит»
Профессиональный бокс
22 мая 19:30
Роберт Гарсия считает, что противостояние Тейлора и Рамиреса перерастет в трилогию
Роберт Гарсия считает, что противостояние Тейлора и Рамиреса перерастет в трилогию
Профессиональный бокс
22 мая 18:20
Тренер Тейлора объяснил, почему не считает Рамиреса опасным соперником
Тренер Тейлора объяснил, почему не считает Рамиреса опасным соперником
Профессиональный бокс
22 мая 17:30
Тейлор уверен в своей победе над Рамиресом: «Отправлю его в нокаут»
Тейлор уверен в своей победе над Рамиресом: «Отправлю его в нокаут»
Профессиональный бокс
22 мая 17:00
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:35
1
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Бокс Профессиональный бокс
18 мая 08:41
5
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Бокс Профессиональный бокс
17 мая 20:50
2
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Тема дня
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Бокс Профессиональный бокс
16 мая 13:46
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
3
Все новости

Анонсы

Бой за звание абсолютного чемпиона мира. Хосе Рамирес – Джош Тейлор. Онлайн трансляция
WEB
Бой за звание абсолютного чемпиона мира. Хосе Рамирес – Джош Тейлор. Онлайн трансляция
05:00
Эредивизи. «Фейеноорд» – «Утрехт». Видео трансляция
WEB
Эредивизи. «Фейеноорд» – «Утрехт». Видео трансляция
13:15
Суперлига. Плей-офф. «Днепр» – «Будивельник». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. Плей-офф. «Днепр» – «Будивельник». Видео трансляция
14:25
Украина – Бахрейн. Видео трансляция
WEB
Украина – Бахрейн. Видео трансляция
15:00
Серия А. «Интер» – «Удинезе». Видео трансляция
WEB
Серия А. «Интер» – «Удинезе». Видео трансляция
16:00
АПЛ. «Астон Вилла» – «Челси». Видео трансляция
WEB
АПЛ. «Астон Вилла» – «Челси». Видео трансляция
18:00
ЧМ-2021. Канада – США. Онлайн трансляция
WEB
ЧМ-2021. Канада – США. Онлайн трансляция
20:15
Серия А. «Аталанта» – «Милан». Видео трансляция
WEB
Серия А. «Аталанта» – «Милан». Видео трансляция
21:45
Серия А. «Болонья» – «Ювентус». Видео трансляция
WEB
Серия А. «Болонья» – «Ювентус». Видео трансляция
21:45
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
26 мая 18:00
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
27 мая 18:55
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
28 мая 18:00
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
29 мая 18:55
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
WEB
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
30 мая 18:55