Тренер Тейлора объяснил, почему не считает Рамиреса опасным соперником

Бен Дэвисон утверждает, что его подопечный наверняка покажет себя как более зрелого и терпеливого атлета

Хосе Рамирес и Джош Тейлор / фото - boxingscene.com

Бен Дэвисон, тренер Джоша Тейлора (17-0, 13 КО), утверждает, что его подопечный наверняка покажет себя как более зрелого и терпеливого атлета и каждый удар будет выбрасывать осознанно в главном бою его жизни, сообщает theathletic.com.

«Джош очень разносторонний и опытный боец, спасибо за это его любительской карьере, так что у меня нет сомнений в положительном для нас исходе поединка. Хосе Рамирес от боя к бою практически не меняется, поэтому к нему очень легко подготовиться. Джош знает, что именно ему нужно будет делать в ринге. И хочу ответить, что я не обвиняю Хосе в том, что он односторонний боец, но он выглядит как боец, который побеждает за счет грубого навала. Он боксирует с рваным темпом, но агрессивный стиль ведения боя у него так и остается. Мы постараемся использовать его же напористость против него самого. Чем агрессивнее он будет, тем больше будет Джош наказывать его за это. С его потенциалом он должен сделать из этого поединка настоящее зрелище, и этот поединок действительно может перерасти в противостояние, как когда-то это получилось у Маркеса и Пакьяо. Серия может дойти до двух, трех или даже четырех поединков».

Джош Тейлор уверен в своей победе в бою с Хосе Рамиресом (26-0, 17 КО). Следить за боем можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции на сайте XSPORT. Начало – утром 23 мая приблизительно в 05:00.