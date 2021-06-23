Фьюри: «Усик – крузер, который был бы нокаутирован Уайлдером за один раунд»
Тренер Уайлдера: «Бой с Усиком опасный для всех, а не только для Джошуа»
Малик Скотт отметил скорость украинского супертяжеловеса
12:41
Александр Усик / Фото - boxingsceneТренер экс-чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО), Малик Скотт, дал оценку мастерству украинца Александра Усика (18-0, 13 КО).
Цитирует Скотта Boxing Scene.
«Бой с Усиком опасный для всех, а не только для Джошуа. Вы должны похвалить Энтони за то, что он согласился на бой с ним. Усик не тот парень, с которым все пытаются драться, он тот, с которым люди предпочли бы не драться. Усик учится в работе против самых опасных парней. Он не участвовал в семи боях. Это его третий бой в супертяжелом весе. Это – большой подъем. Будет интересно, как Усик отреагирует на размер и технические особенности Джошуа и как Джошуа отреагирует на скорость Усика».
Отметим, что Скотт был спарринг-партнером Усика. В 2019 году он помогал украинцу готовиться к дебюту в супертяжелом весе.
Напомним, поединок между Усиком и Джошуа состоится 25 сентября. Местом проведения поединка с наибольшей вероятность станет стадион футбольного клуба «Тоттенхэм Хоттспур» в Лондоне.
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