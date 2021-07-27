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Тренер Уайлдера: «Чем дольше мы маринуем Фьюри, тем приятнее будет вкус победы»

Скотт поделился мыслями о переносе боя
Бокс Профессиональный бокс
09:40
Тренер Уайлдера: «Чем дольше мы маринуем Фьюри, тем приятнее будет вкус победы»
Уайлдер и Скотт / фото - Boxing News

Тренер экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) Малик Скотт поделился мыслями о переносе поединка против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).

В интервью TalkSport наставник заявил, что смена даты пойдет лишь на пользу американцу. В положительный тест «Цыганского Короля» Скотт не поверил.

«Это отлично, потому что так мы получили больше времени, чтобы промариновать Фьюри перед приготовлением. Перед переносом боя я говорил, что Фьюри не простоит пять раундов. Но поскольку мы получили больше времени на подготовку, все станет совсем уж жестко.

Я был немного расстроен, но я люблю тренировочные лагеря. Всю жизнь, даже когда у меня появился дом на колесах, тренировочные лагеря были моим главным домом. Там ты находишь спокойствие, усердный труд и веселье. Это изолирует тебя от ежедневного безумного графика, по которому ты живешь дома.

Мне жаль Деонтея, потому что для него это уже третий перенос трилогии. Но в любом случае чем дольше мы будем мариновать Фьюри, тем более приятным будет вкус победы. Я не покину лагерь, пока Уайлдер не станет двукратным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Верю ли я, что Фьюри сдал положительный тест на коронавирус? Я не верю ни единому его слову».

Новой датой встречи супертяжеловесов назначили 9 октября.

Ранее чемпион мира Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) сравнил Фьюри с Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Антон Кривенко
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Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер Деонтей Уайлдер Малик Скотт

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