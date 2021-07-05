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Тренер Уайлдера: «Фьюри не продержится дольше пяти раундов»

Малик Скотт дал прогноз на третий бой «Бронзового бомбардировщика» с «Цыганским королем»
Бокс Профессиональный бокс
22:30
Тренер Уайлдера: «Фьюри не продержится дольше пяти раундов»
Фото: Sky Sports

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО), уверяет, что обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) не продержится дольше пяти раундов в бою с его подопечным:

«Деонтей Уайлдер будет двукратным чемпионом мира в супертяжелом весе. Тайсон Фьюри не продержится дольше пяти раундов. Вот мой прогноз на бой».

Очередная встреча Фьюри – Уайлдер состоится 24 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Накануне бывший лидер P4P Андре Уорд призвал чемпиона избежать недооценки своего будущего соперника.

Бой Фьюри – Уайлдер – это своеобразный полуфинал турнира за звание абсолютного чемпиона мира в «королевском дивизионе». Второй полуфинал – это поединок Энтони Джошуа против Александра Усика. Ранее мы познакомили вас с букмекерскими котировками в том бою.

Источник: vringe.com Сергей Остапенко
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Теги

Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер Малик Скотт

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