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Тренер Уайлдера: «Фьюри не протянет больше пяти раундов»

Малик Скотт уверен, что его подопечный удосрочит «Цыганского Короля» в первой половине боя
Бокс Профессиональный бокс
11:20
Тренер Уайлдера: «Фьюри не протянет больше пяти раундов»
Деонтей Уайлдер / фото - dazn

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) уверен, что в трилогии с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО), запланированной на 24 июля, его подопечный сможет реабилитироваться за поражение в их втором поединке и удосрочит оппонента в первой половине боя.

Слова специалиста приводит портал boxing247.com:

«Деонтей Уайлдер во второй раз станет чемпионом мира в супертяжелом весе. Тайсон Фьюри не протянет больше пяти раундов - это мой прогноз на этот бой.

Тренировочный лагерь проходит отлично. Возмездие внесено в меню. Этот парень делает все, о чем мы его просим, и даже больше. Он действительно начал с чистого листа делать вещи, которых никогда не делал раньше, чтобы получить то, чего у него никогда не было».

Деонтей Уайлдер заявил, что тренировочный лагерь перед третьим боем с Тайсоном Фьюри является лучшим в его карьере.


Рене Тер Велде
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Малик Скотт Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри

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