Тренер Уайта: «Фьюри балабол. Сначала Тайсон говорит о завершении карьеры, потом – об абсолютном чемпионстве»

Миллер считает, что Диллиан заслужил шанс сразиться за титул

Тайсон Фьюри / Фото: boxingscene.com

Тренер временного чемпиона WBC Диллиана Уайта (28-2, 19 KO) Ксавье Миллер в интервью iFL TV поделился мнением о возможном бое подопечного с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO):



Если Фьюри будет драться в феврале, это должен быть бой с Уайтом. Тайсон не должен драться с кем-то на стороне. Я не особо слежу за тем, что говорить Фьюри, ведь день ото дня он говорит о разном. «Я хочу уйти из бокса», «я хочу стать абсолютным чемпионом» – я не интересуюсь, что говорил этот балабол. Он хороший боец, у которого хорошая карьера. Но он парень с поясом WBC. И это то, что на нам нужно. Если бы Уайлдер победил, мы бы стремились подраться с Деонтеем. Диллиан заслуживает шанса подраться за титул. Это единственно, на чем Уайт сейчас сфокусирован.

Фьюри ранее говорил, что его интересуют только два боя – и Уайта в списке нет.