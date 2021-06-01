Карманные эксперты Джошуа назвали Усика слабым. Британские болельщики разнесли их
Тренер Усика: «У него есть сила и мощность удара, но он это не использует по ряду причин»
Валентин Литвинчук – о методике тренировок украинского супертяжеловеса
20:41
Александр Усик и Валентин Литвинчук / Фото - ua.tribuna.comТренер по физической подготовке украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО), Валентин Литвинчук, в интервью YouTube-каналу USYK17 с уверенностью заявил, что фанаты бокса недооценивают мощность и силу удара экс-абсолютного чемпиона мира в крузервейте.
«Цель – развить его отстающие качества, добавить мышечной массы, потому что он все-таки супертяж, это уже не крузервейт. При том, что мы набираем мышечную массу, мы еще должны догонять скоростью. Скорее всего, это функциональный тренинг по методологии кроссфита, который ложится строго под трафарет правил бокса. Все говорят, что у Усика нет мощности удара, а мы знаем, что у него есть сила и мощность удара, но он это не использует по ряду причин. И мы эти причины потихонечку умножаем на ноль. Это больше не упражнения, а интенсивность, количество повторений, где мы заходим за определенный рубеж его максимальной усталости, в которой он находится и не верит в себя. Вот и все».
Ранее сообщалось, что британец Энтони Джошуа может отказаться от титула WBO, чтобы не выходить в ринг с украинским боксером.
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