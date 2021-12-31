Редкач – о брутальном нокауте в бою Пол – Вудли: «Это была классная актерская игра»
Тренер Вудли – о реванше с Джейком Полом: «Это был настоящий, законный бой»
Дин Томас опроверг все домыслы болельщиков
31 декабря 2021г. 17:00
Тайрон Вудли и Джейк Пол / Фото - theguardianПосле поражения Тайрона Вудли (0-2) в реванше с видеоблогером Джейком Полом (5-0, 4 КО), многие специалисты и болельщики обвинили экс-чемпиона UFC в том, что он продал бой. Однако, Дин Томас, тренер Вудли, опроверг эту информацию.
Цитирует Томаса bjpenn.com.
«Послушайте, все эти заявления заставляют меня смеяться. Я постоянно находился в тренировочном лагере Тайрона, и знаю, насколько все было серьезно. Тайрон действительно хотел отомстить за поражение в первом бою и всем сердцем хотел этого поединка. Все было по-настоящему».
«Если кто-то считает, что Тайрон продал этот поединок, пусть встретится со мной и докажет мне это, потому что я был в лагере Вудли. Это не тот случай. Это был настоящий, законный бой».
Напомним, что Пол и Вудли провели реванш 18 декабря на Amalie Arena в Тампе, штат Флорида, США. Популярный видеоблогер нокаутировал своего соперника в 6-м раунде.
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