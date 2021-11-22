«Бокс – это не только сила». Захареев рассказал, что помогло ему победить на чемпионате мира
Тренер Захареева: «После нескольких тренировок пришлось выгнать Юрия за плохое поведение»
Игорь Юрескул – о первых шагах чемпиона мира в боксе
22 ноября 07:15
Игорь Юрескул / Фото - FacebookНаставник чемпиона мира-2021 среди любителей Юрия Захареева, Игорь Юрескул, рассказал о первых тренировках своего подопечного в боксе.
«В Андреевке меньше тысячи жителей и здесь все на виду. И еще когда приходил делать набор в школу, то обратил внимание на шустрого мальчишку. Звали его Юра, а фамилия была – Захареев».
«Правда, после нескольких тренировок пришлось его исключить из секции за плохое поведение. Через месяц его привел на занятие отец, работавший сторожем в садовом хозяйстве и, прощаясь, сказал: «Запомни, сынок, здесь твой второй дом». С тех пор больше замечаний к Захарееву по дисциплине не было».
Напомним, Захареев стал победителем ЧМ-2021 в весовой категории до 71 кг, став самым молодым чемпионом мира в истории Украины.
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