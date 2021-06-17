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«Тренируйся так, будто завтра не наступит». Владимир Кличко намекнул на возвращение?

Форма экс-лидера супертяжелого дивизиона просто невероятна
Бокс Профессиональный бокс
18:00
«Тренируйся так, будто завтра не наступит». Владимир Кличко намекнул на возвращение?
Владимир Кличко / Фото: Matchroom Boxing / Mark Robinson

Многолетний лидер супертяжелого веса Владимир Кличко никак не может попрощаться с боксом. Пусть уже несколько лет экс-король дивизиона поединки не проводит, но украинец все это время держит себя в великолепной форме.

В своем Instagram опубликовал послание, которое намекает на возвращение Владимира в ринг. Ведь каков смысл выжимать из себя все соки просто ради хобби?

Тренируйся так, будто завтра не наступит

Напомним, что многолетний «поклонник» Владимира Шеннон Бриггс заявил, что ему предложили провести поединок с Кличко.

Олег Шумейко-младший
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