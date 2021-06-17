Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
«Тренируйся так, будто завтра не наступит». Владимир Кличко намекнул на возвращение?
Форма экс-лидера супертяжелого дивизиона просто невероятна
18:00
Владимир Кличко / Фото: Matchroom Boxing / Mark Robinson
Многолетний лидер супертяжелого веса Владимир Кличко никак не может попрощаться с боксом. Пусть уже несколько лет экс-король дивизиона поединки не проводит, но украинец все это время держит себя в великолепной форме.
В своем Instagram опубликовал послание, которое намекает на возвращение Владимира в ринг. Ведь каков смысл выжимать из себя все соки просто ради хобби?
Тренируйся так, будто завтра не наступит
Напомним, что многолетний «поклонник» Владимира Шеннон Бриггс заявил, что ему предложили провести поединок с Кличко.