Фьюри составил список желаемых оппонентов на 2022 год. В нем нет Усика
Третий поединок между Фьюри и Уайлдером – лучший бой 2021 года по версии WBC
В октябре «Цыганский король» в очередной раз защитил титул
15 декабря 11:58
Фьюри и Уайлдер / Фото - mmafighting.comWBC (Всемирный боксерский совет) на своем официальном аккаунте в Twitter назвал лучший бой уходящего года.
Лучшим поединком 2021 года стала третья встреча между чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) и бывшим обладателем титула Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 1 KO).
Топ-моменты третьего боя Фьюри – Уайлдер:
Напомним, что в октябре этого года Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде.