Тринидад отказался давать реванш Де Ла Хойе

Феликс продолжит сидеть на пенсии





Оскар де ла Хойя, Феликс Тринидад / Фото: POTSHOT BOXING

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Феликс Тринидад заявил в интервью изданию Telemundo, что не будет возобновлять карьеру ради реванша с Оскаром Де Ла Хойей.



Отметим, что ранее Де Ла Хойя заявил о желании провести реванш с выигрывавшими у него Тринидадом и Флойдом Мейвезером.

«Он так и остался без желаемого, но ради него я не собираюсь возвращаться в бокс. Мы восемь раз предлагали Оскару провести реванш. У него была куча возможностей, чтобы встретиться со мной, но с того момента как я побил его 18-го сентября 1999 года, он ничего не сделал. Теперь я в отставке».

Напомним, Де Ла Хойя 12 сентября проведет поединок против экс-чемпиона UFC Витора Белфорта. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.