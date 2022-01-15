Турман: «Со мной еще не покончено, я по-прежнему дерусь со страстью»
Турман: «Барриос будет много бить по корпусу»
Американец поделился ожиданиями от поединка с соотечественником
15 января 10:50
Кит Турман / фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира в полусреднем весе американец Кит Турман (29-1, 22 КО) в интервью Fight Hub TV поделился ожиданиями от поединка с соотечественником Марио Барриосом (26-1, 17 KO).
«Я пока что еще не смог разобрать его бой против Джервонты. В определенный момент во время тренировочного лагеря я это сделаю. Мне удалось посмотреть в интернете лучшие моменты поединка, но в них Джервонту пытались выставить в лучшем свете, поэтому я не увидел то, чего мне было нужно со стороны Барриоса. Первое, что я отметил, так это то, что для того, кто обладает таким ростом и размахом рук, Марио любит подседать, опускаться до уровня более низких ребят. Я подумал, что это интересно. Кажется, что у него есть отличный хук слева, как у меня. Он любит выбрасывать его, бить по корпусу. Могу представить, что кто-то сядет ему на уши и будет говорить: «У Турмана слабый корпус, надо бить туда, чемпион».
Кит Турман следующий поединок проведет 5 февраля на арене Michelob ULTRA в отеле и казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, штат Невада, США.
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