Турман: «Кроуфорду нужно уходить от Арума»

Кит Турман / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира Кит Турман (29-1, 22 КО) поделился мнением о перспективах обладателя пояса WBO Теренса Кроуфорда (37-0, 28 КО). Американец в интервью Boxing News 24/7 рекомендовал соотечественнику сменить промоутера.

Теренсу нужно уйти от этого человека и самому вести свои дела, если ему это нужно. Я считаю, что в таком случае он сможет вести переговоры о более привлекательных поединках».