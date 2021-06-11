Может им станет Спенс или Пакьяо? Кроуфорд свой следующий поединок может провести в октябре
Турман: «Кроуфорду нужно уходить от Арума»
Американец вновь обрушился с критикой на Top Rank
12:57
Кит Турман / фото - Getty Images
Бывший чемпион мира Кит Турман (29-1, 22 КО) поделился мнением о перспективах обладателя пояса WBO Теренса Кроуфорда (37-0, 28 КО). Американец в интервью Boxing News 24/7 рекомендовал соотечественнику сменить промоутера.
«Когда речь заходит о том, чтобы кто-то подрался с Кроуфордом, я думаю, что Теренсу просто нужно уйти от Боба Арума. Как я уже говорил, Арум даже не оценивает его по достоинству. Собственный промоутер Кроуфорда не уважает его.
Теренсу нужно уйти от этого человека и самому вести свои дела, если ему это нужно. Я считаю, что в таком случае он сможет вести переговоры о более привлекательных поединках».
Боб Арум ранее высказался о следующем бое Кроуфорда.
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