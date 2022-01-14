Турман: «Со мной еще не покончено, я по-прежнему дерусь со страстью»

Американец считает, что люди его недооценивают

Кит Турман / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира в полусреднем весе американец Кит Турман (29-1, 22 КО) в интервью Fight Hub TV признал, что в настоящий момент он далек от тех пиковых кондиций, но считает, что люди его недооценивают.

«Согласно великой философии Будды, мы все постоянно меняется. Ты отличаешься того, кем ты был вчера. Нам нужно принимать перемены, нужно эволюционировать. Ты был голодным, но ты поешь и твой голод утихнет. Мы все это знаем. Если сравнивать того Кита Турмана, которым я был в свои двадцать с хвостиком лет и того, кто я сейчас. Я люблю бокс. Дерусь со страстью. Каждый раз, когда я нахожусь в ринге, то живу своей мечтой. Именно об этом я себе напоминаю. Это я выбрал этот путь, никто иной. Я продолжаю по нему идти. Мое любимое занятие в жизни это быть частью этого прекрасного спорта, частью бокса. Я не переживаю по поводу того, каким кажусь в глазах людей со стороны. Многие люди не были в моем боксерском зале, они не видели тот пот, который я проливаю. Они не видели мои тренировки с отягощениями, диету и вещи, которыми пришлось пожертвовать ради моей карьеры. Нет, со мной еще не покончено».

Кит Турман следующий поединок проведет 5 февраля на арене Michelob ULTRA в отеле и казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, штат Невада, США.