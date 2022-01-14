Турман: «Со мной еще не покончено, я по-прежнему дерусь со страстью»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дня«Меньше шансов, чем у конкурентов». Что польские СМИ пишут о возможном назначении Шевченко в их сборную
матч-центр
Вчера 27
Сейчас 3
Сегодня 38
Завтра 18
Развернуть Свернуть
Футбол (7 событий из 17) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Манчестер Сити - Челси 1:0 Окончен
17:00 Бернли - Лестер -:- Перенесен
19:30 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 ПСЖ - Брест 2:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Боруссия Мёнхенгладбах - Байер 1:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Салернитана - Лацио 0:3 Окончен
21:45 Ювентус - Удинезе 2:0 Окончен
Хоккей (9 событий из 17) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Белый Барс - СК Сокол 0:3 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Флорида Пантерс - Даллас Старз 7:1 Окончен
03:00 Миннесота Уайлд - Анахайм Дакс 7:3 Окончен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Вегас Голден Найтс -:- Перенесен
04:00 Колорадо Эвеланш - Аризона Койотис 4:3 Окончен
20:00 Монреаль Канадиенс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Перенесен
20:00 Бостон Брюинс - Нэшвилл Предаторс 4:3 Окончен
20:00 Каролина Харрикейнс - Ванкувер Кэнакс 4:1 Окончен
21:00 Нью-Йорк Айлендерс - Вашингтон Кэпиталз 0:2 Окончен
Баскетбол (11 событий из 11) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Бостон Селтикс 111:99 Окончен
02:00 Шарлотт Хорнетс - Орландо Мэджик 109:116 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Торонто Рэпторс 103:87 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Финикс Санс 94:112 Окончен
02:30 Чикаго Буллз - Голден Стэйт Уорриорз 96:138 Окончен
03:00 Майами Хит - Атланта Хоукс 124:118 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Кливленд Кавальерс 109:114 Окончен
05:00 Мемфис Гриззлис - Даллас Маверикс 85:112 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Хьюстон Рокетс 126:114 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Киев-Баскет - Химик 82:65 Окончен
16:00 БК Тернополь - БК Одесса 78:73 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Марсель - Лилль 0:1 2-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Аталанта - Интер 0:0 2-й тайм
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:00 Вашингтон Кэпиталз - Ванкувер Кэнакс 1:3 Перерыв
Футбол (9 событий из 17) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Вест Хэм - Лидс 2:3 Окончен
16:00 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Окончен
18:30 Тоттенхэм - Арсенал : Перенесен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Ренн - Бордо 6:0 Окончен
16:00 Монако - Клермон 4:0 Окончен
18:05 Труа - Лион 0:1 Окончен
21:45 Марсель - Лилль 0:1 2-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Рома - Кальяри 1:0 Окончен
21:45 Аталанта - Интер 0:0 2-й тайм
Хоккей (14 событий из 14) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Донбасс - Мариуполь 3:2 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Флорида Пантерс - Коламбус Блу Джекетс 9:2 Окончен
02:00 Детройт Ред Уингс - Баффало Сэйбрс 4:0 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Нью-Йорк Рейнджерс 2:3 Окончен
02:00 Сент-Луис Блюз - Торонто Мейпл Лифс 5:6 Окончен
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Даллас Старз 3:1 Окончен
02:00 Виннипег Джетс - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Анахайм Дакс 3:0 Окончен
04:00 Аризона Койотис - Колорадо Эвеланш 0:5 Окончен
05:00 Калгари Флэймс - Вегас Голден Найтс -:- Перенесен
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Оттава Сенаторс 4:6 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Лос-Анджелес Кингс 1:3 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Питтсбург Пингвинс 1:2 Окончен
21:00 Вашингтон Кэпиталз - Ванкувер Кэнакс 1:3 Перерыв
Баскетбол (15 событий из 15) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:30 Милуоки Бакс - Торонто Рэпторс 96:103 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Портленд Трэйл Блэйзерс 110:115 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс 108:117 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Нью-Орлеан Пеликанс 120:105 Окончен
03:00 Майами Хит - Филадельфия Севенти Сиксерс 98:109 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Кливленд Кавальерс 102:107 Окончен
03:30 Бостон Селтикс - Чикаго Буллз 114:112 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Лос-Анджелес Клипперс 101:94 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Лейкерс 133:96 Окончен
04:30 Даллас Маверикс - Орландо Мэджик 108:92 Окончен
20:00 Детройт Пистонс - Финикс Санс 108:135 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Харьковские Соколы - Будивельник 73:81 Окончен
14:00 БК Запорожье - Николаев 73:72 Окончен
14:00 Днепр - Черкасские Мавпы 87:66 Окончен
16:00 Прометей - Кривбасс -:- Перенесен
Футбол (2 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Болонья - Наполи -:- Запланирован
19:30 Милан - Специя -:- Запланирован
Хоккей (6 событий из 16) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Альтаир - Краматорск -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Виннипег Джетс - Эдмонтон Ойлерс -:- Перенесен
20:00 Баффало Сэйбрс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
22:00 Колорадо Эвеланш - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
23:00 Аризона Койотис - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
23:00 Сан-Хосе Шаркс - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Сакраменто Кингз - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
03:00 Денвер Наггетс - Юта Джаз -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
19:30 Бостон Селтикс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
20:00 Нью-Йорк Никс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
21:00 Вашингтон Уизардз - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
22:00 Кливленд Кавальерс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
22:30 Лос-Анджелес Клипперс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
22:30 Мемфис Гриззлис - Чикаго Буллз -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Киев-Баскет - БК Одесса -:- Запланирован

Турман: «Со мной еще не покончено, я по-прежнему дерусь со страстью»

Американец считает, что люди его недооценивают
Бокс Профессиональный бокс
14 января 20:40
Турман: «Со мной еще не покончено, я по-прежнему дерусь со страстью»
Кит Турман / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира в полусреднем весе американец Кит Турман (29-1, 22 КО) в интервью Fight Hub TV признал, что в настоящий момент он далек от тех пиковых кондиций, но считает, что люди его недооценивают.

«Согласно великой философии Будды, мы все постоянно меняется. Ты отличаешься того, кем ты был вчера. Нам нужно принимать перемены, нужно эволюционировать. Ты был голодным, но ты поешь и твой голод утихнет. Мы все это знаем. Если сравнивать того Кита Турмана, которым я был в свои двадцать с хвостиком лет и того, кто я сейчас.

Я люблю бокс. Дерусь со страстью. Каждый раз, когда я нахожусь в ринге, то живу своей мечтой. Именно об этом я себе напоминаю. Это я выбрал этот путь, никто иной. Я продолжаю по нему идти. Мое любимое занятие в жизни это быть частью этого прекрасного спорта, частью бокса. Я не переживаю по поводу того, каким кажусь в глазах людей со стороны. Многие люди не были в моем боксерском зале, они не видели тот пот, который я проливаю. Они не видели мои тренировки с отягощениями, диету и вещи, которыми пришлось пожертвовать ради моей карьеры. Нет, со мной еще не покончено».

Кит Турман следующий поединок проведет 5 февраля на арене Michelob ULTRA в отеле и казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Кит Турман

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Турман: «Барриос будет много бить по корпусу»
Турман: «Барриос будет много бить по корпусу»
Бокс Профессиональный бокс
15 января 10:50
1
Турман: «Мне наср*ть, куда меня поставят в рейтингах»
Турман: «Мне наср*ть, куда меня поставят в рейтингах»
Бокс Профессиональный бокс
12 января 19:40
Кроуфорд может получить еще один большой бой
Кроуфорд может получить еще один большой бой
Бокс Профессиональный бокс
12 января 18:03
Турман: «Я просил 10 миллионов долларов за бой с Кроуфордом? Арум – знатный врун»
Турман: «Я просил 10 миллионов долларов за бой с Кроуфордом? Арум – знатный врун»
Бокс Профессиональный бокс
12 января 12:48
«Он не вносил коррективы». Турман высказался о бое Кроуфорда и Портера
«Он не вносил коррективы». Турман высказался о бое Кроуфорда и Портера
Бокс Профессиональный бокс
02 января 16:00
Турман: «В бою с Барриосом я докажу, что являюсь не тем бойцом, которого можно списать со счетов»
Турман: «В бою с Барриосом я докажу, что являюсь не тем бойцом, которого можно списать со счетов»
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 11:59

Новости: Бокс

Фьюри: «Противостояние с Нганну было бы настоящим столкновением титанов»
Фьюри: «Противостояние с Нганну было бы настоящим столкновением титанов»
Профессиональный бокс
21:50
В Top Rank пообещали Бетербиеву большой бой в 2022-м году
В Top Rank пообещали Бетербиеву большой бой в 2022-м году
Профессиональный бокс
21:48
Дюбуа: «Усику будет тяжело побить Фьюри»
Дюбуа: «Усику будет тяжело побить Фьюри»
Профессиональный бокс
20:55
Дюбуа: «У Уайта точно будет хотя бы шанс панчера в бою с Фьюри»
Дюбуа: «У Уайта точно будет хотя бы шанс панчера в бою с Фьюри»
Профессиональный бокс
20:15
Усик среди гор и снега показал, как будет бить Фьюри
Усик среди гор и снега показал, как будет бить Фьюри
Профессиональный бокс
19:33
Джойс: «Джошуа каким-то образом надо сломить защиту Усика»
Джойс: «Джошуа каким-то образом надо сломить защиту Усика»
Профессиональный бокс
19:25
Промоутера Смита хочет, чтобы тот провел следующий бой с Бетербиевым
Промоутера Смита хочет, чтобы тот провел следующий бой с Бетербиевым
Профессиональный бокс
18:52
Зажигается новая звезда бокса – 18-летний полусредневес беспощадно уничтожил соперника апперкотами
Зажигается новая звезда бокса – 18-летний полусредневес беспощадно уничтожил соперника апперкотами
Профессиональный бокс
15:10
Британский тренер: «К Усику не может быть никакого уважения. Ты должен желать уничтожить его»
Британский тренер: «К Усику не может быть никакого уважения. Ты должен желать уничтожить его»
Профессиональный бокс
14:07
Все новости

Популярные новости

Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Бокс Профессиональный бокс
13 января 20:22
30
Усик неожиданно потерпел поражение
Усик неожиданно потерпел поражение
Бокс Профессиональный бокс
12 января 15:39
10
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Бокс Профессиональный бокс
11 января 10:00
38
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Бокс Профессиональный бокс
12 января 19:57
10
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Бокс Профессиональный бокс
12 января 21:04
33
Экс-тренер Кличко: «Если Джошуа в реванше выиграет у Усика – это будет стопроцентный договорняк»
Экс-тренер Кличко: «Если Джошуа в реванше выиграет у Усика – это будет стопроцентный договорняк»
Бокс Профессиональный бокс
12 января 11:57
8
Все новости