Джошуа: «Поражение от Усика меня задевает, поскольку я был готов на 100 процентов»
«Ты не знаешь, когда величие поджидает тебя за углом». Джошуа начал философствовать о поражении от Усика
Джошуа уверен, что его путь еще не закончен
16:56
Усик и Джошуа / Фото: Getty Images
Бывший чемпион хэвивейта Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) заявил, что старается особо не сожалеть из-за поражения в бою с Александром Усиком (19-0, 13 KO):
Я принял свое поражение. Я не говорю, что плохой, ведь я хороший боец. И я потерпел неудачу с другим хороший бойцом. Это просто был не мой вечер, и мы оправились. Когда я порой вижу реакцию людей, я желаю, чтобы они были сильнее ментально, так как одно поражение не означает, что тебе следует остановиться. Десять поражений не значат, что тебе нужно остановиться.
Ты не знаешь, когда твое величие поджидает тебя за углом. Если я остановлюсь сегодня из-за того, что дважды проиграл, что не настолько хорош, как думал, то я никогда не смогу полностью узнать, как далеко могу зайти. Так что я использую это как мотивацию для нас. Пусть я и проиграл, но что же еще ждет меня?
Также Джошуа заявил, что был на 100% готов к поединку с Усиком.
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