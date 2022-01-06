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02:00 Филадельфия Флайерс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Калгари Флэймс -:- Запланирован
03:30 Даллас Старз - Флорида Пантерс -:- Запланирован
04:00 Аризона Койотис - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
04:00 Колорадо Эвеланш - Виннипег Джетс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
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«Ты не знаешь, когда величие поджидает тебя за углом». Джошуа начал философствовать о поражении от Усика

Джошуа уверен, что его путь еще не закончен
Бокс Профессиональный бокс
16:56
«Ты не знаешь, когда величие поджидает тебя за углом». Джошуа начал философствовать о поражении от Усика
Усик и Джошуа / Фото: Getty Images

Бывший чемпион хэвивейта Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) заявил, что старается особо не сожалеть из-за поражения в бою с Александром Усиком (19-0, 13 KO):

 Я принял свое поражение. Я не говорю, что плохой, ведь я хороший боец. И я потерпел неудачу с другим хороший бойцом. Это просто был не мой вечер, и мы оправились. Когда я порой вижу реакцию людей, я желаю, чтобы они были сильнее ментально, так как одно поражение не означает, что тебе следует остановиться. Десять поражений не значат, что тебе нужно остановиться.

Ты не знаешь, когда твое величие поджидает тебя за углом. Если я остановлюсь сегодня из-за того, что дважды проиграл, что не настолько хорош, как думал, то я никогда не смогу полностью узнать, как далеко могу зайти. Так что я использую это как мотивацию для нас. Пусть я и проиграл, но что же еще ждет меня?

Также Джошуа заявил, что был на 100% готов к поединку с Усиком.

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
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