У Бриедиса заявили, что ждут предложения Хирна по бою с Околи

Лига чемпионов. «Барселона» – «Динамо». Онлайн трансляция
19:45
Промоутер чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе латвийца Майриса Бриедиса (28-1, 20 КО) Калле Зауэрланд сообщил SecondsOut, что его команда намерена начать переговоры о поединке с чемпионом WBO британцем Лоуренсом Околи (17-0, 14 KO).
«В последний год мы с Эдди Хирном (промоутер Околи, - ред.) часто говорили об этом бое. И я знаю о том, что Лоуренс уже несколько раз вызывал Майриса. И мы готовы.
Понятно, что не нужно ждать этого боя раньше февраля или марта. Что я еще могу сказать? Давайте договариваться и мы ждем предложения из Британии. Если мы получим хорошее предложение от DAZN, то можем подраться и в Англии».
Напомним, ранее Бриедис успешно защитил пояс, нокаутировав Артура Манна.
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