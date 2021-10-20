У Бриедиса заявили, что ждут предложения Хирна по бою с Околи

Майрис Бриедис / Фото - boxingscene.com

Промоутер чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе латвийца Майриса Бриедиса (28-1, 20 КО) Калле Зауэрланд сообщил SecondsOut, что его команда намерена начать переговоры о поединке с чемпионом WBO британцем Лоуренсом Околи (17-0, 14 KO).

Понятно, что не нужно ждать этого боя раньше февраля или марта. Что я еще могу сказать? Давайте договариваться и мы ждем предложения из Британии. Если мы получим хорошее предложение от DAZN, то можем подраться и в Англии».