У DAZN есть отличный бой для Ковалева

Россиянина легко можно свести с Хильберто Рамиресом

Сергей Ковалев / Фото: CBS Sports

38-летний бывший обладатель трех титулов в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) имеет контракт с промоутерской компанией Golden Boy на один или два боя. Эта же компания занимается делами мексиканца Хильберто Рамиреса (42-0, 28 КО).

Один из комментаторов DAZN предположил, что Golden Boy легко могла бы свести Ковалева и Рамиреса в ринге. Действительно, этот бой, наверняка, вызвал бы довольно большой ажиотаж в мире бокса.

Однако не факт, что мексиканец согласится на подобный поединок, ведь он уже давно грезит встречей с чемпионом WBA Super Дмитрием Биволом, которому бросил вызов сразу после победы над Салливаном Беррерой.

Напомним, Ковалев не выходил в ринг с ноября 2019 года, когда проиграл Саулю Альваресу. Недавно он признался, что может перейти в тяжелый вес, однако готов остаться и в нынешней категории в случае интересного соперника.