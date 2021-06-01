«У Джошуа нет какого-то суперкрутого бокса». Чухаджян надеется на победу Усика

И последующий бой с Тайсоном Фьюри

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Карен Чухаджян / Фото - ua.tribuna.com

10-й номер рейтинга IBF в полусреднем весе Карен Чухаджян (18-1, 8 КО) верит в то, что у Александра Усика (18-0, 13 КО) есть шансы победить Энтони Джошуа (24-1, 22 КО):

Усик неожиданно врывается к Джошуа. Ты удивлен от того, что этот бой реально может произойти и что по нему скажешь?

Честно? Да, удивлен. Я думал, что они как-то Усика отодвинут. Но это наоборот супер, что так все сложилось идеально. Я очень рад, потому что вообще в профессиональном боксе получить шанс подраться за титул – это бывает очень сложно. А тут, грубо говоря, самые крутые промоутеры. Посмотрим. Буду болеть за Усика. Джошуа мне как боксер не очень нравится. Он просто здоровы, вроде, и все. Какого-то суперкрутого бокса у него нет. Фьюри в плане бокса мне поинтереснее, чем Джошуа. Поэтому буду болеть за Усика, чтобы он потом побоксировал с Фьюри. Усику, мне кажется, будет проще боксировать с Джошуа, чем с Фьюри.

Также Чухаджян поделился мнением о бое Ломаченко – Накатани.