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«У Джошуа нет какого-то суперкрутого бокса». Чухаджян надеется на победу Усика

И последующий бой с Тайсоном Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
11:00
«У Джошуа нет какого-то суперкрутого бокса». Чухаджян надеется на победу Усика
Эксклюзив
Карен Чухаджян / Фото - ua.tribuna.com

10-й номер рейтинга IBF в полусреднем весе Карен Чухаджян (18-1, 8 КО) верит в то, что у Александра Усика (18-0, 13 КО) есть шансы победить Энтони Джошуа (24-1, 22 КО):

Усик неожиданно врывается к Джошуа. Ты удивлен от того, что этот бой реально может произойти и что по нему скажешь?

Честно? Да, удивлен. Я думал, что они как-то Усика отодвинут. Но это наоборот супер, что так все сложилось идеально. Я очень рад, потому что вообще в профессиональном боксе получить шанс подраться за титул – это бывает очень сложно. А тут, грубо говоря, самые крутые промоутеры. Посмотрим. Буду болеть за Усика.

Джошуа мне как боксер не очень нравится. Он просто здоровы, вроде, и все. Какого-то суперкрутого бокса у него нет. Фьюри в плане бокса мне поинтереснее, чем Джошуа. Поэтому буду болеть за Усика, чтобы он потом побоксировал с Фьюри.

Усику, мне кажется, будет проще боксировать с Джошуа, чем с Фьюри.

Также Чухаджян поделился мнением о бое Ломаченко – Накатани.

Чухаджян: «Я бы и с Кроуорфдом, и со Спенсом хотел побоксировать – серьезные ребята»

Сергей Лукьяненко
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Теги

Карен Чухаджян Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

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