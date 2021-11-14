У Джошуа все настолько плохо с защитой? Тренеру жестко досталось от Руиса на тренировке – в отличии от AJ он устоял

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 30
Сейчас 0
Сегодня 30
Завтра 15
Футбол (11 событий из 11) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Полесье - Кремень 2:0 Окончен
15:00 Полесье - Николаев -:- Запланирован
15:30 ВПК-Агро - Подолье 1:0 Окончен
17:45 Металлист - Прикарпатье 4:0 Окончен
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Окончен
19:00 Норвегия - Латвия 0:0 Запланирован
19:00 Турция - Гибралтар 6:0 Запланирован
21:45 Франция - Казахстан 8:0 Окончен
21:45 Бельгия - Эстония 3:1 Окончен
21:45 Уэльс - Беларусь 5:1 Окончен
21:45 Черногория - Нидерланды 2:2 Окончен
Хоккей (6 событий из 7) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Баффало Сэйбрс - Эдмонтон Ойлерс 3:2 Окончен
02:00 Каролина Харрикейнс - Филадельфия Флайерс 1:2 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Вашингтон Кэпиталз 3:4 Окончен
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Калгари Флэймс 2:1 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Аризона Койотис 2:1 Окончен
20:00 Нью-Джерси Дэвилз - Бостон Брюинс 2:5 Окончен
Баскетбол (13 событий из 13) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Нью-Йорк Никс 104:96 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Милуоки Бакс 122:113 Окончен
02:30 Кливленд Кавальерс - Детройт Пистонс 98:78 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Портленд Трэйл Блэйзерс 92:104 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Финикс Санс 94:119 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Бруклин Нетс 112:120 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Сакраменто Кингз 105:103 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Даллас Маверикс 109:123 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Атланта Хоукс 105:96 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Чикаго Буллз 119:93 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Миннесота Тимбервулвс 83:107 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Будивельник - Харьковские Соколы 80:71 Окончен
16:00 Черкасские Мавпы - Днепр 83:90 Окончен
нет важных матчей
Футбол (6 событий из 6) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Кривбасс - Горняк-Спорт -:- Запланирован
15:30 Волынь - Альянс -:- Запланирован
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Люксембург - Ирландия -:- Запланирован
21:45 Португалия - Сербия -:- Запланирован
21:45 Греция - Косово -:- Запланирован
21:45 Испания - Швеция -:- Запланирован
Хоккей (12 событий из 12) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Флорида Пантерс 3:2 Окончен
02:00 Баффало Сэйбрс - Торонто Мейпл Лифс 4:5 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Нью-Йорк Рейнджерс 3:5 Окончен
02:00 Детройт Ред Уингс - Монреаль Канадиенс 3:2 Окончен
02:00 Оттава Сенаторс - Питтсбург Пингвинс 6:3 Окончен
02:00 Виннипег Джетс - Лос-Анджелес Кингс 3:2 Окончен
02:30 Каролина Харрикейнс - Сент-Луис Блюз 3:2 Окончен
03:00 Даллас Старз - Филадельфия Флайерс 5:2 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Аризона Койотис 4:1 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Сан-Хосе Шаркс 6:2 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Миннесота Уайлд 2:4 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Ванкувер Кэнакс 7:4 Окончен
Баскетбол (12 событий из 12) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
00:00 Юта Джаз - Майами Хит 105:111 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Филадельфия Севенти Сиксерс 118:113 Окончен
02:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Мемфис Гриззлис 112:101 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Вашингтон Уизардз 92:104 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Детройт Пистонс 121:127 Окончен
03:00 Кливленд Кавальерс - Бостон Селтикс 91:89 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Миннесота Тимбервулвс 129:102 Окончен
22:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Кривбасс - БК Запорожье -:- Запланирован
14:00 Химик - Киев-Баскет -:- Запланирован
16:00 БК Одесса - БК Тернополь -:- Запланирован
17:00 Николаев - Прометей -:- Запланирован
Футбол (3 события из 3) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Оболонь - Ужгород -:- Запланирован
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Северная Ирландия - Италия -:- Запланирован
21:45 Швейцария - Болгария -:- Запланирован
Хоккей (6 событий из 14) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
00:00 Оттава Сенаторс - Калгари Флэймс -:- Запланирован
02:00 Бостон Брюинс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
02:00 Сент-Луис Блюз - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
03:00 Анахайм Дакс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Атланта Хоукс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:00 Шарлотт Хорнетс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
02:00 Хьюстон Рокетс - Финикс Санс -:- Запланирован
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:00 Денвер Наггетс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
04:30 Лос-Анджелес Клипперс - Чикаго Буллз -:- Запланирован

У Джошуа все настолько плохо с защитой? Тренеру жестко досталось от Руиса на тренировке – в отличии от AJ он устоял

Супертяж приобнял наставника после случайного удара
Бокс Профессиональный бокс
12:34
У Джошуа все настолько плохо с защитой? Тренеру жестко досталось от Руиса на тренировке – в отличии от AJ он устоял
Руис уронил Джошуа / Фото: apnews.com

Экс-чемпион мира Энди Руис (34-2, 22 KO) восстанавливается после операции.

Американец активно тренируется в зале, возможно, даже чрезмерно агрессивно. Руис, который нанес Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) первое поражение в профи, левым хуком едва не уронил своего тренера. Энди сразу же подбежал к тренеру, которому каким-то чудом удалось устоять на ногах, и принес свои извинения:

Тот самый бой, в котором Руис четыре раза уронил Джошуа:

Напомним, что Энди хочет вернуться в ринг в начале следующего года с топовым соперником.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Энди Руис-младший Энтони Джошуа

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 20:15
2
Снова? Гвоздик не верит, что Усик способен побить Фьюри
Снова? Гвоздик не верит, что Усик способен побить Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 17:11
1
Чисора: «Усик просто «греет» пояса Джошуа»
Чисора: «Усик просто «греет» пояса Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 14:47
1
«Я бы хотел провести реванш Джошуа – Усик в Великобритании». Хирн назвал возможные сроки второго боя
«Я бы хотел провести реванш Джошуа – Усик в Великобритании». Хирн назвал возможные сроки второго боя
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 10:58
Чисора уверен в победе Джошуа над Усиком в реванше: «Нам не стоит беспокоиться об этом»
Чисора уверен в победе Джошуа над Усиком в реванше: «Нам не стоит беспокоиться об этом»
Бокс Профессиональный бокс
10 ноября 13:59
1
Спенс: «Я думаю, Деррик Джеймс сильно бы помог Джошуа»
Спенс: «Я думаю, Деррик Джеймс сильно бы помог Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 21:05

Новости: Бокс

У Джошуа все настолько плохо с защитой? Тренеру жестко досталось от Руиса на тренировке – в отличии от AJ он устоял
У Джошуа все настолько плохо с защитой? Тренеру жестко досталось от Руиса на тренировке – в отличии от AJ он устоял
Профессиональный бокс
12:34
Это точно Хайден? Экс-невеста Кличко показала располневшую фигуру на отдыхе
Это точно Хайден? Экс-невеста Кличко показала располневшую фигуру на отдыхе
Профессиональный бокс
11:59
Джейк Пол поставил себя выше Али, Тайсона и Мейвезера
Джейк Пол поставил себя выше Али, Тайсона и Мейвезера
Профессиональный бокс
11:04
Брюстер: «Усик был уставший в бою с Джошуа, но победил за счет решимости и навыков»
Брюстер: «Усик был уставший в бою с Джошуа, но победил за счет решимости и навыков»
Профессиональный бокс
11:04
Бенавидес после победы вспомнил Альвареса и Джермалла Чарло, которые боятся с ним драться
Бенавидес после победы вспомнил Альвареса и Джермалла Чарло, которые боятся с ним драться
Профессиональный бокс
10:48
У Головкина напомнили Сондерсу и Юбэнку-младшему, как те струсили и отказались от боя с GGG
У Головкина напомнили Сондерсу и Юбэнку-младшему, как те струсили и отказались от боя с GGG
Профессиональный бокс
09:58
Головкин – о бое с Муратой: «Это самый главный бой для меня»
Головкин – о бое с Муратой: «Это самый главный бой для меня»
Профессиональный бокс
09:48
Вот как отбирают пояса в бывшем весе Ломаченко. 35-летнего ветерана избивали пять раундов, а он первым же ударом после гонга свалил соперника замертво
Вот как отбирают пояса в бывшем весе Ломаченко. 35-летнего ветерана избивали пять раундов, а он первым же ударом после гонга свалил соперника замертво
Профессиональный бокс
09:27
Мунгие еще рано на Деревянченко. Хайме победил Росадо, но оставил вопросы
Мунгие еще рано на Деревянченко. Хайме победил Росадо, но оставил вопросы
Профессиональный бокс
07:59
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 10:37
37
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 20:27
13
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 15:26
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Бокс Профессиональный бокс
7 ноября 17:39
6
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 08:15
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Бокс Профессиональный бокс
12 ноября 21:40
Все новости