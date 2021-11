У Джошуа все настолько плохо с защитой? Тренеру жестко досталось от Руиса на тренировке – в отличии от AJ он устоял

Руис уронил Джошуа / Фото: apnews.com

Экс-чемпион мира Энди Руис (34-2, 22 KO) восстанавливается после операции.



Американец активно тренируется в зале, возможно, даже чрезмерно агрессивно. Руис, который нанес Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) первое поражение в профи, левым хуком едва не уронил своего тренера. Энди сразу же подбежал к тренеру, которому каким-то чудом удалось устоять на ногах, и принес свои извинения:

When Andy Ruiz Jr accidentally landed a massive left hook on his coach, who somehow managed to stay standing…



