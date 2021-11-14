Брюстер: «Усик был уставший в бою с Джошуа, но победил за счет решимости и навыков»
У Джошуа все настолько плохо с защитой? Тренеру жестко досталось от Руиса на тренировке – в отличии от AJ он устоял
Супертяж приобнял наставника после случайного удара
12:34
Руис уронил Джошуа / Фото: apnews.com
Экс-чемпион мира Энди Руис (34-2, 22 KO) восстанавливается после операции.
Американец активно тренируется в зале, возможно, даже чрезмерно агрессивно. Руис, который нанес Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) первое поражение в профи, левым хуком едва не уронил своего тренера. Энди сразу же подбежал к тренеру, которому каким-то чудом удалось устоять на ногах, и принес свои извинения:
When Andy Ruiz Jr accidentally landed a massive left hook on his coach, who somehow managed to stay standing…— Michael Benson (@MichaelBensonn) November 13, 2021
[ @Andy_Destroyer1] pic.twitter.com/yjGxXREQ89
Тот самый бой, в котором Руис четыре раза уронил Джошуа:
Напомним, что Энди хочет вернуться в ринг в начале следующего года с топовым соперником.