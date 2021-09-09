У Романа Гонсалеса обнаружен COVID-19

Никарагуанец не сможет в ближайшее время провести третий бой с Эстрадой





Роман Гонсалес / Фото: La Pelotita

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях и бывший первый номер рейтинга P4P Роман Гонсалес (50-3, 41 KO) заразился коронавирусом COVID-19, сообщает BoxingScene.com.



Ранее обсуждался третий поединок Гонсалеса с мексиканцем Хуаном Франциско Эстрадой. О бое должны были объявить в начале сентября, но переговоры промоутерской компании Matchroom Boxing и команд боксеров приостановились из-за болезни Гонсалеса.

Напомним, второй бой Гонсалеса и Эстрады завершился очень спорной победой мексиканца.



