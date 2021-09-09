Роман Гонсалес вернется на ринг в сентябре
У Романа Гонсалеса обнаружен COVID-19
Никарагуанец не сможет в ближайшее время провести третий бой с Эстрадой
9 сентября 22:12
Роман Гонсалес / Фото: La Pelotita
Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях и бывший первый номер рейтинга P4P Роман Гонсалес
(50-3, 41 KO) заразился коронавирусом COVID-19, сообщает BoxingScene.com.
Ранее обсуждался третий поединок Гонсалеса с мексиканцем Хуаном Франциско Эстрадой. О бое должны были объявить в начале сентября, но переговоры промоутерской компании Matchroom Boxing и команд боксеров приостановились из-за болезни Гонсалеса.
Напомним, второй бой Гонсалеса и Эстрады завершился очень спорной победой мексиканца.
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