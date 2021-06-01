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У Усика есть конкурент? Уайлдер с тренером исполнил энергичней танец во время тренировки

«Бронзовый бомбардировщик» готовится к трилогии с Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
13:48
У Усика есть конкурент? Уайлдер с тренером исполнил энергичней танец во время тренировки
Деонтей Уайлдер / фото - Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) продолжает подготовку к предстоящей трилогии с действующим чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

В своем Instagram Уайлдер опубликовал видео с последней тренировки, во время которой американец пританцовывает в стиле Александра Усика (18-0, 13 КО).

«Пока они спят, мы работаем».

Напомним, Уайлдер доволен тем, что отсудил у Фьюри право на реванш.

 

Михаил Рыбак
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Деонтей Уайлдер

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