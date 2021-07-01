﻿У Усика не смогли подтвердить, что к Джошуа Александра будет готовить Анатолий Ломаченко

Но Александр надеется, что к главному бою жизни его подготовит «Папаченко»





Александр Усик / Фото: Инстаграм

По словам главы промоутерской компании K2 Promotions Александра Красюка, еще нет полной уверенности в том, что Александра Усика (18-0, 13 КО) к бою с чемпионом по версии WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) будет готовить Анатолий Ломаченко.



«Не могу подтвердить это на 100 процентов, потому что это всегда вопрос между тренером и боксером. На данном этапе я могу вам сказать, что Анатолий Ломаченко подготовил Усика к поединку за звание абсолютного чемпиона, а теперь это, вероятно, главный бой в его жизни. Борьба – это часть жизни Александра. Сейчас Усик вместе с Ломаченко и его отцом в Одессе. Я вчера говорил с ним. Он сделает все возможное, чтобы это произошло, потому что если Анатолий Ломаченко будет главным тренером в его тренировочном лагере, то это означает, что даже у Джошуа исчезнут даже небольшие шансы на победу».

Напомним, ранее промоутер Боб Арум заявил, что Усика к бою с Джошуа будет готовить Ломаченко.