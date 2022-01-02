У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться

Луис Ортис выиграл элиминатор от IBF

Фото: Premier Boxing Champions

42-летний супертяжеловес Луис Ортис (33-2, 28 КО) в шестом раунде досрочно остановил американца Чарльза Мартина (18-3-1, 16 КО).

На кону поединка стояло звание официального претендента на пояс чемпиона мира по версии IBF. Таким образом, Ортис стал обязательным претендентом для украинца Александра Усика (19-0, 13 КО), который владеет поясом IBF.

Ранее Ортис дважды дрался за титул чемпиона мира, но оба раза был нокаутирован Деонтеем Уайлдером.

Не так давно Ортис заявил, что с ним отказываются драться топовые боксеры.

Как бы там ни было, но заполучить поединок с Усиком в 2022 году Ортис вряд ли сможет. Весной у украинца запланирован реванш с Энтони Джошуа, а затем, во второй половине наступившего года, на горизонте маячит бой за звание абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри.