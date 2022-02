Уайлдер: «Бокс оставил дурное послевкусие – опасность, политика, мошенничество»

Фото: PBC

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 KO) признался, что все еще любит бокс, несмотря на все его минусы:



Deontay Wilder on if he'll fight again: "I'm thinking about doing Ayahuasca. That's gonna be my decision making process… Boxing's put a bad taste because of what it's done to me. It's dangerous, politics, cheating… I still have love for the sport though." [Byron Scott Podcast]