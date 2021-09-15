Уайлдер: «Если Фьюри откажется от боя, то это плохо для него и хорошо для меня»

«Бронзовый Бомбардировщик» не исключает вариант, что «Цыганский Король» не выйдет на третий поединок с ним

Деонтей Уайлдер / фото - boxingscene.com Американец Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) не исключает вариант, что его будущий соперник чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) откажется третий раз выходить с ним в ринг. По словам Уайлдера, в таком случае он все равно окажется в выгодном положении, потому что «Цыганскому Королю» придется заплатить компенсацию, а «Бронзовый Бомбардировщик» поборется за вакантный титул. Американца цитирует портал boxing247.com: «Это его дело, но на данный момент у Фьюри нет выбора. Я доволен положением наших дел. Если Тайсон будет драться - давай, без проблем. Я готов надрать ему задн*ицу. Если он откажется от боя, то это плохо для него и хорошо для меня. Ему придется заплатить мне, и я все равно поборюсь за пояс. Фьюри думает, что если наш бой не состоится, то у меня не будет возможности отомстить ему за обман. Но это совсем не навредит мне. Конечно, это разочарует фанатов, но у меня будет все в порядке. Если я не смогу отомстить ему в ринге, то для этого есть много других вариантов». Тайсон Фьюри вспомнил свой предыдущий поединок с американцем Деонтем Уайлдером.

Рене Тер Велде