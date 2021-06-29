Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 9
Сейчас 0
Сегодня 7
Завтра 1
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Хорватия - Испания 3:5* Окончен
22:00 Франция - Швейцария 3:3* Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:30 Атланта Хоукс - Милуоки Бакс 102:113 Окончен
Теннис (6 событий из 32) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
15:30 Новак Джокович - Jack Draper 3:1 Окончен
16:50 Стефанос Циципас - Фрэнсис Тиафо 0:3 Окончен
18:50 Маккензи Макдональд - Карен Хачанов 1:3 Окончен
20:05 Энди Маррей - Николай Басилашвили 3:1 Окончен
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
17:30 Светлана Кузнецова - Лесли Керхов 0:2 Окончен
17:50 Слоан Стивенс - Петра Квитова 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Англия - Германия -:- Запланирован
22:00 Швеция - Украина -:- Запланирован
Теннис (5 событий из 98) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
13:00 Denis Shapovalov - Филипп Кольшрайбер -:- Запланирован
15:00 Кристофер О'Коннелл - Гаэль Монфис 1:1 Отложен
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
13:00 Михаэла Бузарнеску - Винус Уильямс -:- Запланирован
13:00 Элисе Мертенс - Харрье Дарт -:- Запланирован
13:00 Каролина Плишкова - Тамара Зиданшек -:- Запланирован
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:30 Атланта Хоукс - Милуоки Бакс -:- Запланирован

Уайлдер – Фьюри: «Я намерен переехать тебя поездом»

Бывший чемпион мира продолжает атаковать «Цыганского короля»
Бокс Профессиональный бокс
10:22
Уайлдер – Фьюри: «Я намерен переехать тебя поездом»
Уайлдер и Фьюри / Фото - talksport.com
Экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) показал свой настрой на третий поединок против действующего обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). 

«Бронзовый бомбардировщик» в Twitter опубликовал видео своей тренировки и записал обращение к «Цыганскому королю» со словами:

«Я буду поездом. Ты сказал, что ты полугрузовик. Я намерен переехать тебя поездом».


Напомним, поединок между Фьюри и Уайлдером состоится 24 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

10 здоровых мужиков. Фьюри показал свою команду в тренировочном лагере перед поединком с Уайлдером
10 здоровых мужиков. Фьюри показал свою команду в тренировочном лагере перед поединком с Уайлдером
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 15:00
«На это раз так долго не продлится». Уайлдер уверен в своей победе нокаутом над Фьюри
«На это раз так долго не продлится». Уайлдер уверен в своей победе нокаутом над Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 13:56
«Это твое время, тебя ждет бессмертие». Фьюри вспомнил, благодаря чему смог уничтожить Уайлдера во втором поединке
«Это твое время, тебя ждет бессмертие». Фьюри вспомнил, благодаря чему смог уничтожить Уайлдера во втором поединке
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 09:10
«Еще раз и навсегда». Опубликовано промо к бою Фьюри – Уайлдер
«Еще раз и навсегда». Опубликовано промо к бою Фьюри – Уайлдер
Бокс Профессиональный бокс
25 июня 19:52
Беспутин: «Фьюри должен победить Уайлдера»
Беспутин: «Фьюри должен победить Уайлдера»
Бокс Профессиональный бокс
25 июня 12:58
Ломаченко поделился мнением о трилогии Фьюри – Уайлдер
Ломаченко поделился мнением о трилогии Фьюри – Уайлдер
Бокс Профессиональный бокс
25 июня 09:31

Новости: Бокс

Дэвис пожаловался на проблемы с руками после боя с Барриосом
Дэвис пожаловался на проблемы с руками после боя с Барриосом
Профессиональный бокс
10:30
Уайлдер – Фьюри: «Я намерен переехать тебя поездом»
Уайлдер – Фьюри: «Я намерен переехать тебя поездом»
Профессиональный бокс
10:22
Третий поединок Гонсалес – Эстрада может состояться 16 октября
Третий поединок Гонсалес – Эстрада может состояться 16 октября
Профессиональный бокс
09:58
Брэдли: «Лопес – это непростой вызов для Ломаченко»
Брэдли: «Лопес – это непростой вызов для Ломаченко»
Профессиональный бокс
09:39
Экс-тренер Владимира Кличко: «Я не увидел, что Ломаченко конкретно перезагрузился как боксер»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Я не увидел, что Ломаченко конкретно перезагрузился как боксер»
Профессиональный бокс
09:30
В компанию к Буценко, Харцизу и Хижняку. Рогава примет участие в Олимпийских играх
В компанию к Буценко, Харцизу и Хижняку. Рогава примет участие в Олимпийских играх
Аматорский бокс
08:39
Дэвис обратился к Барриосу после боя
Дэвис обратился к Барриосу после боя
Профессиональный бокс
08:30
У Лопеса назвали гонорар, который Ломаченко заслуживает за реванш
У Лопеса назвали гонорар, который Ломаченко заслуживает за реванш
Профессиональный бокс
07:20
Букмекеры практически не дают шансов Усику в бою с Джошуа
Букмекеры практически не дают шансов Усику в бою с Джошуа
Профессиональный бокс
28 июня 22:55
Все новости

Популярные новости

Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
6
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Все новости