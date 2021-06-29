10 здоровых мужиков. Фьюри показал свою команду в тренировочном лагере перед поединком с Уайлдером
Уайлдер – Фьюри: «Я намерен переехать тебя поездом»
Бывший чемпион мира продолжает атаковать «Цыганского короля»
10:22
Уайлдер и Фьюри / Фото - talksport.comЭкс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) показал свой настрой на третий поединок против действующего обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).
«Бронзовый бомбардировщик» в Twitter опубликовал видео своей тренировки и записал обращение к «Цыганскому королю» со словами:
«Я буду поездом. Ты сказал, что ты полугрузовик. Я намерен переехать тебя поездом».
You say you’re a semi truck but I’m a freight train. Better get your weight up @Tyson_Fury. #FuryWilder3 #July24 pic.twitter.com/EBM8CSI4RD— Deontay Wilder (@BronzeBomber) June 29, 2021
Напомним, поединок между Фьюри и Уайлдером состоится 24 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
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