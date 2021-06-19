«Уайлдер и Фьюри рубят капусту». Тайсон поделился мнением о предстоящей трилогии

Легендарный супертяжеловес считает, что повторится исход второго поединка

Уайлдер и Фьюри / Фото: Harry How / gq-magazine.co.uk

Легендарный американский супертяжеловес Майк Тайсон в эфире своего подкаста Hotboxin` поделился мнением о предстоящем третьем поединке чемпиона мира по версии WBC в хэвивейте Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) и Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO).



Уайлдер и Фьюри рубят капусту, зарабатывают деньги. У Деонтея нет причин грустить, ему не на что жаловаться. Он провел отличный бой, но я думаю, что Фьюри его просчитал. Произойти может что угодно, ведь Уайлдер обладает тяжелым ударом. У них одинаковые размеры, но Тайсон намного тяжелее. Кажется, что мы увидим то же, что и в прошлом бою, однако люди хотят увидеть этот поединок.

Напомним, что Фьюри заявил, что после победы над Владимиром Кличко он потерял мотиваю в завоевании статуса абсолютного чемпиона.